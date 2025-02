Sanremo 2025, notte di duetti e reinterpretazioni: dettagli sulla scaletta, ospiti, conduttori e cantanti, ecco le novità

Scopri tutto su questa attesissima serata del Festival di Sanremo 2025, con i 29 Big che si esibiranno sulle note dei grandi successi della musica italiana e internazionale.





Oggi, venerdì 14 febbraio 2025, il Festival di Sanremo 2025 entra nel vivo con la sua quarta serata, dedicata alle cover e ai duetti. Una serata ricca di emozioni, in cui i 29 Big in gara interpreteranno i grandi successi della musica, sia italiana che internazionale, affiancati da ospiti speciali. Al timone della serata, come sempre, ci sarà Carlo Conti, accompagnato dai co-conduttori Mahmood e Geppi Cucciari.

Gli ospiti e le sorprese della serata

La serata di stasera, oltre alle esibizioni dei cantanti, vedrà anche la partecipazione di ospiti speciali, come il calciatore Edoardo Bove, che parlerà della sua esperienza dopo un arresto cardiaco, e Paolo Kessisoglu con sua figlia Lunitta, che discuteranno dei problemi sociali legati agli hikikomori. Inoltre, in collegamento dal Suzuki Stage, si esibiranno Benji e Fede.

Per questa serata, la votazione sarà affidata alla giuria della sala stampa, alla giuria delle radio e al televoto del pubblico. I voti di questa serata serviranno solo a decretare il vincitore della serata delle cover, senza influenzare il risultato finale del Festival.

La scaletta della serata

Achille Lauro con Elodie – mix di A mano a mano di Riccardo Cocciante e Folle città di Loredana Bertè

Giorgia con Annalisa – Skyfall di Adele

Rkomi con Francesca Michielin – La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini

Tony Effe e Noemi – Tutto il resto è noia di Franco Califano

Bresh con Cristiano De Andrè – Crêuza de mä di Fabrizio De Andrè

Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia – L’anno che verrà di Lucio Dalla

Clara con Il Volo – The Sound of Silence di Simon and Garfunkel

Coma_Cose con Johnson Righeira – L’estate sta finendo di Righeira

Fedez con Marco Masini – Bella stronza di Marco Masini

Francesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco di Tricarico

Gaia con Toquinho – La voglia, la pazzia di Ornella Vanoni

Irama con Arisa – Say something di A Great Big World, Christina Aguilera

Joan Thiele con Frah Quintale – Che cosa c’è di Gino Paoli

Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno

Marcella Bella con Twin Violins – L’emozione non ha voce di Adriano Celentano

Massimo Ranieri con i Neri per caso – Quando di Pino Daniele

Modà con Francesco Renga – Angelo di Francesco Renga

Olly con Goran Bregovic and The Wedding e Funeral band – Il pescatore di Fabrizio De Andrè

Rocco Hunt con Clementino – Yes, I know my way di Pino Daniele

Rose Villain con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti

Sarah Toscano con Ofenbach – Be mine di Ofenbach

Serena Brancale con Alessandra Amoroso – If I ain’t got you di Alicia Keys

Shablo con Neffa – Aspettando il sole di Neffa

Simone Cristicchi con Amara – La cura di Franco Battiato

The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè di Sal Da Vinci

Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo di Franco Califano

Dove e quando seguire il Festival

Non perdere la serata in diretta su Rai 1, a partire dalle 20:40. Puoi seguirlo anche in streaming gratuito su RaiPlay. E, come sempre, il dopo-festival sarà condotto da Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

La serata delle cover di Sanremo 2025 è pronta a regalare emozioni, sorprese e tanti momenti indimenticabili. Non perdere questa occasione di vivere insieme la magia del Festival!