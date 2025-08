Sanzioni alla Russia, l’India prende le distanze: risposta negativa del Premier alla richiesta di Trump

L’India ha confermato che proseguirà gli acquisti di petrolio dalla Russia, ignorando le recenti minacce di sanzioni da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Due fonti governative indiane, che hanno scelto di rimanere anonime a causa della sensibilità del tema, hanno dichiarato: “Si tratta di contratti petroliferi a lungo termine. Non è così semplice smettere di acquistare da un giorno all’altro”.





Recentemente, Trump ha espresso preoccupazione riguardo agli acquisti indiani di armi e petrolio russo, suggerendo che l’India potrebbe affrontare ulteriori sanzioni. In un post su Truth Social, ha affermato di aver sentito che l’India non avrebbe più acquistato petrolio dalla Russia. Tuttavia, le fonti indiane hanno smentito qualsiasi cambiamento nella politica commerciale del governo di Nuova Delhi, con un funzionario che ha affermato che “il governo non ha dato alcuna indicazione alle compagnie petrolifere di ridurre le importazioni dalla Russia”.

Le raffinerie indiane, tra cui le principali aziende statali, stanno continuando a gestire i loro acquisti di petrolio russo. Secondo quanto riportato da Reuters, le raffinerie statali indiane avevano interrotto gli acquisti di petrolio russo la scorsa settimana, ma il portavoce del Ministero degli Esteri indiano, Randhir Jaiswal, ha chiarito che “per quanto riguarda le nostre esigenze di approvvigionamento energetico, esaminiamo ciò che è disponibile sui mercati, ciò che è in offerta e anche qual è la situazione o le circostanze globali prevalenti”.

Jaiswal ha sottolineato l’importanza della “partnership stabile e collaudata” tra India e Russia, affermando che le relazioni di Nuova Delhi con altri paesi dovrebbero essere valutate in base ai loro meriti e non attraverso il filtro di altre nazioni. Le raffinerie indiane stanno adattando i loro acquisti di greggio russo, poiché gli sconti sono diminuiti significativamente dal 2022, anno in cui le sanzioni occidentali sono state imposte a Mosca. Le principali raffinerie statali, tra cui Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp e Mangalore Refinery Petrochemical Ltd, non hanno effettuato acquisti di greggio russo nell’ultima settimana, secondo quattro fonti informate sui piani di acquisto delle raffinerie.

Il 14 luglio, Trump ha minacciato di imporre dazi del 100% sui paesi che continuano a comprare petrolio russo, a meno che Mosca non raggiunga un accordo di pace con l’Ucraina. Attualmente, la Russia rappresenta il principale fornitore di petrolio per l’India, coprendo circa il 35% delle forniture complessive, seguita da Iraq, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. L’India, che è il terzo importatore e consumatore di petrolio al mondo, ha ricevuto circa 1,75 milioni di barili di petrolio russo al giorno tra gennaio e giugno di quest’anno, segnando un incremento dell’1% rispetto all’anno precedente.

In un contesto di crescente tensione, Nayara Energy, uno dei principali acquirenti di petrolio russo, è stata recentemente sanzionata dall’Unione Europea poiché la raffineria è di proprietà di maggioranza di entità russe, tra cui il colosso petrolifero Rosneft. Dopo l’imposizione delle sanzioni, l’amministratore delegato di Nayara si è dimesso, e il veterano dell’azienda Sergey Denisov è stato nominato nuovo CEO.

Nonostante le pressioni esterne e le minacce di sanzioni, il governo indiano sembra determinato a mantenere la propria politica commerciale con la Russia. La posizione dell’India si basa su considerazioni economiche e strategiche, che la pongono in una situazione delicata nel contesto delle relazioni internazionali. Mentre le sanzioni occidentali continuano a colpire Mosca, l’India si trova a dover bilanciare le proprie esigenze energetiche con le pressioni diplomatiche provenienti dagli Stati Uniti e da altri paesi occidentali.