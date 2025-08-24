“Sapete quanto ha pagato?”. Scoppiano le voci su Barbara D’Urso e Ballando con le Stelle





Allora, facciamo un po’ di chiarezza su questo casino della D’Urso a Ballando con le Stelle, perché ormai sembra quasi una leggenda metropolitana. Si sono sbizzarriti tutti: “Ah, Milly Carlucci ha tirato fuori i soldi di tasca sua pur di avere Barbara”, “Cachet fuori di testa, 70mila euro a botta!”.





E la gente, ovviamente, a sognare cifre da capogiro come se stessimo parlando di Messi e non di una pista da ballo.

Ma guarda un po’, è arrivato Roberto Alessi, che ha spento tutto come un secchio d’acqua gelata in faccia la mattina dopo una serata brava. Ha detto chiaro e tondo: niente soldi extra, nessun sacrificio personale di Milly Carlucci. Anzi, la D’Urso si sarebbe pure ridimensionata, accettando la metà di quello che prendeva prima. Cioè, altro che super compenso, qui la parola d’ordine è “umiltà” (o forse “fame di rivincita”, decidete voi).

E onestamente, brava Barbara. Perché diciamocelo: dopo anni fuori dai giochi, questa è davvero l’occasione d’oro per rimettersi in pista—letteralmente. Alessi la chiama scelta coraggiosa, e ci sta.

Non è che ogni giorno una come la D’Urso si rimette in discussione con un cachet ridotto, lasciandosi alle spalle i tempi in cui si faceva pagare come fosse l’evento dell’anno.

Morale della favola: niente compensi stellari, niente regali di Milly. Solo una professionista che, forse un po’ a sorpresa, ha deciso di abbassare la cresta e ripartire. E chi lo sa, magari tra un ballo e l’altro si gioca pure la carta del grande ritorno.



