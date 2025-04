Scena hot in discoteca: Helena e Javier dopo il Grande Fratello, ecco cosa è successo.

La relazione tra Javier Martinez e Helena Prestes si fa sempre più forte, consolidandosi come una delle coppie più amate emerse dal Grande Fratello. A differenza di altre coppie come Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che si sono separati durante la finale per decisione di lei, gli Helevier hanno mantenuto il loro legame anche dopo la fine del reality show di Canale 5. I due continuano a condividere aggiornamenti con i loro fan attraverso i social media, alimentando l’interesse attorno alla loro storia.





Nelle ultime ore, Javier, pallavolista argentino, ha raggiunto Helena a Milano, dove la modella vive da tempo. Nelle sue Storie Instagram, Javier ha condiviso un video in cui annuncia la presenza della sua “Cavallina”, un soprannome affettuoso che ha scelto per Helena. In questo messaggio, si scusa per la sua assenza e promette di tornare presto a pieno regime, aggiungendo: “Adesso è impegnata, ma vi prometto che tra poco ve la faccio vedere”.

La coppia appare felice e innamorata, suscitando curiosità tra i fan riguardo a un possibile futuro insieme a Milano. Durante la loro permanenza nella città, hanno trascorso una serata con Federico Chimirri, un amico di lunga data degli Helevier, rendendo l’atmosfera ancora più festosa.

Una serata particolarmente vivace è stata quella in discoteca, dove era presente anche la sorella di Helena, Mariana. In un momento catturato dai fan, Mariana è stata vista mentre baciava Federico, generando speculazioni su una nuova coppia. Anche se è presto per affermare che si tratti di una relazione ufficiale, il video è rapidamente diventato virale, proprio come quello di Helena e Javier.

Il clima di festa è stato ulteriormente animato dai commenti di Federico, che ha scherzato sull’atteggiamento geloso di Javier. In un tweet, ha scritto: “Arriva il fidanzato geloso che ballava davanti alla consolle e se la porta via”. Questo ha evocato ricordi di un episodio simile avvenuto nella casa del Grande Fratello, dove Javier aveva già dimostrato il suo lato protettivo nei confronti di Helena.

Nel video, Helena si esibisce in balli scatenati, ma a un certo punto Javier interviene, portandola via dalla pista. Questa scena ha fatto impazzire i fan, che hanno subito notato la somiglianza con momenti simili vissuti nella casa del reality. La comunità online ha accolto con entusiasmo questa dinamica, celebrando l’amore tra i due e commentando con affetto le loro interazioni.

La coppia continua a ricevere supporto e affetto dai loro follower, che non perdono occasione di esprimere la loro approvazione. I post sui social media sono pieni di emoji e messaggi di incoraggiamento, testimoniando quanto i fan siano affezionati a Helena e Javier.