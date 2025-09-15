Scena shock, De Luca perde la testa: raffica di insulti contro di lei





Durante l’insediamento del nuovo direttore generale Ciro Verdoliva presso l’Ospedale Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, una donna ha espresso il suo dolore e la sua rabbia per la morte della figlia. La donna ha accusato l’ospedale di aver “condannato a morte” la figlia, mentre diversi medici sono attualmente sotto indagine per il decesso. Il Presidente De Luca, in risposta alle urla della madre, ha dichiarato di non essere a conoscenza dei dettagli del caso e ha sottolineato l’importanza del rispetto reciproco. Il direttore generale Verdoliva ha annunciato che la madre della giovane sarà contattata e ricevuta in settimana per discutere della situazione, promettendo l’avvio di approfondimenti sul caso.





La vicenda è stata approfondita dal programma televisivo “Fuori dal Coro”, condotto da Mario Giordano su Rete 4. Una giornalista ha tentato di porre alcune domande al Presidente De Luca, che ha reagito in modo poco cortese, invitandola a rivolgersi al direttore generale e affermando di non essere a conoscenza della questione.

Fuori dal Coro, De Luca fuori controllo, insulti alla cronista pic.twitter.com/uTWCMBWgbS — DC News (@DNews10443) September 15, 2025



