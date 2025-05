Schiaffo al professore durante un’interrogazione: caos in una scuola di Torino, arriva la polizia

Un grave episodio di violenza si è verificato questa mattina presso l’Istituto Superiore “Romolo Zerboni” di Torino, situato nel quartiere Madonna di Campagna. Durante un’interrogazione, un insegnante è stato colpito da uno studente con uno schiaffo, in un episodio che ha scosso profondamente la comunità scolastica.





L’aggressione è avvenuta intorno alle 10:30 nella sede di via della Cella. Secondo le testimonianze raccolte, il docente è stato colpito all’interno dell’aula. Alcuni colleghi hanno confermato quanto accaduto, aggiungendo che il professore era già stato vittima di un’aggressione lo scorso aprile, quando un altro studente, successivamente sospeso, aveva attaccato sia lui sia una collega.

Come se non bastasse, quasi contemporaneamente, un altro alunno ha causato un principio d’incendio al primo piano dell’istituto utilizzando una bomboletta di deodorante spray e un accendino. Fortunatamente, in questo secondo episodio non si sono registrati feriti.

Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine, mentre il docente aggredito è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni fisiche non destano preoccupazione, ma l’episodio ha generato un forte stato di shock. Nel corpo docenti cresce il malcontento per l’escalation di episodi violenti che si stanno verificando nell’istituto.

Roberto Cermignani, docente e rappresentante RSU dello Snals presso lo Zerboni, ha espresso il disagio della categoria: “Dopo i fatti di cronaca accaduti a scuola per l’ennesima volta, gli insegnanti e i lavoratori mi chiedono di organizzare uno sciopero con presidio davanti alla Prefettura, perché la situazione è diventata insostenibile”.

Cermignani ha inoltre criticato l’inefficacia delle misure adottate a livello istituzionale: “Le misure annunciate dal ministro Valditara risultano morbide e, soprattutto, non vengono applicate. Serve un intervento immediato e deciso: non possiamo più lavorare in queste condizioni”.

L’episodio è solo l’ultimo di una serie di eventi che stanno mettendo in evidenza una crescente tensione nelle scuole italiane. I docenti e il personale scolastico chiedono interventi urgenti per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e arginare fenomeni di violenza sempre più frequenti.