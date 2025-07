Schiaffo alla nuca per Paolo Bonolis in vacanza: il momento inatteso in spiaggia

Durante una vacanza a Formentera, il noto conduttore Paolo Bonolis è stato al centro di un episodio che ha rapidamente catturato l’attenzione sui social. Un video, diventato virale su piattaforme come Instagram e TikTok, mostra il momento in cui Bonolis riceve uno schiaffo alla nuca mentre è di spalle, intento a conversare con un’altra persona. Il gesto, che inizialmente ha irritato il conduttore, è stato poi chiarito come uno scherzo orchestrato da Roberto Cenci, regista e autore televisivo di programmi Mediaset.





Il filmato, condiviso da diversi utenti, tra cui Piergiuseppe Cananzi, ritrae Cenci avvicinarsi silenziosamente a Bonolis prima di colpirlo con uno schiaffo alla nuca. La reazione del conduttore non si è fatta attendere: visibilmente sorpreso e infastidito, ha mostrato il suo disappunto per il gesto. Tuttavia, lo schiaffo non era altro che parte di un gioco tra amici, come confermato successivamente dallo stesso Cenci.

La vicenda ha attirato l’attenzione degli utenti online, alimentando commenti e condivisioni. A rendere ancora più divertente l’episodio è stato un secondo video pubblicato sempre sul profilo di Piergiuseppe Cananzi, che vede protagonista il conduttore radiofonico Gigio D’Ambrosio. Nel filmato, D’Ambrosio inscena un’intervista al “colpevole” dello schiaffo, ovvero Roberto Cenci, che scherzosamente ripete il gesto sul suo intervistatore. La scena è stata accompagnata da una didascalia ironica: “Dramma a Formentera! Turista romano aggredito da psicopatico di Cologno Monzú. Skibidiboppi”.

La vacanza di Paolo Bonolis a Formentera non è stata priva di altri momenti divertenti. Il conduttore si trova sull’isola insieme al figlio Davide Bonolis, alla fidanzata di quest’ultimo Martina Dotti, e ad alcuni amici, tra cui proprio Roberto Cenci. In un altro video condiviso da Davide Bonolis, si vede un simpatico scherzo fatto al padre durante una cena al ristorante: il giovane nasconde il piatto ordinato dal conduttore, che reagisce con una frase ironica: “Che pa**e”.

Nonostante l’episodio dello schiaffo abbia inizialmente generato sorpresa e irritazione, Paolo Bonolis sembra aver preso tutto con filosofia, dimostrando ancora una volta il suo spirito ironico e la capacità di affrontare situazioni impreviste con leggerezza.

L’episodio ha messo in evidenza anche la capacità dei social media di trasformare momenti quotidiani in contenuti virali. La combinazione di personaggi noti come Paolo Bonolis e Roberto Cenci, insieme all’ambientazione estiva e alla dinamica dello scherzo, ha contribuito a rendere il video uno dei più discussi degli ultimi giorni.

Questa serie di scherzi e momenti divertenti testimonia il clima di amicizia e spensieratezza che caratterizza la vacanza del conduttore a Formentera. Al di là della popolarità acquisita sui social, l’episodio rappresenta un esempio di come anche le celebrità possano essere protagoniste di situazioni leggere e umoristiche.

La vacanza di Paolo Bonolis continua tra relax e compagnia, mentre i video degli scherzi continuano a circolare online, regalando sorrisi agli utenti e mantenendo alta l’attenzione su uno dei volti più amati della televisione italiana.