Schianto in scooter a Massa: Micol muore a 17 anni, gravissima l’amica del cuore





Un tragico incidente stradale ha colpito la comunità di Massa, costando la vita a Micol, una ragazza di soli 17 anni. La giovane viaggiava su uno scooter insieme a un’amica coetanea, anch’essa di 17 anni, che è rimasta gravemente ferita nell’impatto avvenuto nel pomeriggio di ieri, precisamente in via degli Oliveti. Le due ragazze, amiche del cuore, stavano percorrendo un sottopasso quando, per motivi ancora da accertare, si sono scontrate con un furgone proveniente dal senso opposto di marcia.





L’impatto è stato devastante. Le ragazze sono state sbalzate via dallo scooter e hanno colpito un SUV che le seguiva nella stessa direzione. Nonostante l’intervento immediato del personale medico del 118, allertato dagli automobilisti di passaggio, per Micol non c’è stato nulla da fare. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, intorno alle 16 di martedì, la situazione della giovane era già disperata. I tentativi di rianimazione sono stati vani e i sanitari hanno dovuto constatare il decesso sul luogo dell’incidente.

L’amica di Micol, invece, è stata soccorsa con ferite gravi. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto che la centrale operativa ha deciso di inviare anche l’elicottero di soccorso Pegaso. Dopo essere stata stabilizzata, la giovane è stata trasferita in codice rosso di massima urgenza all’ospedale Cisanello di Pisa, dove è attualmente ricoverata in rianimazione per gravi lesioni.

Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. È fondamentale determinare chi fosse alla guida dello scooter e le cause esatte dello scontro. Una delle ipotesi iniziali suggerisce che il motorino possa aver sbandato, invadendo l’altra corsia, ma saranno gli accertamenti degli agenti a confermare questa teoria.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità di Massa, lasciando amici e familiari in uno stato di incredulità e dolore. La giovane Micol, descritta come una ragazza solare e piena di vita, lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi la conosceva. Gli amici e i compagni di scuola stanno organizzando momenti di commemorazione in suo onore, un modo per ricordare la sua breve vita e il legame speciale che aveva con la sua amica.

Il drammatico incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona e sulla necessità di maggiore attenzione da parte di tutti gli utenti della strada. Gli incidenti stradali, purtroppo, continuano a rappresentare una delle principali cause di morte tra i giovani, e questo caso specifico riporta alla luce l’importanza di promuovere una guida sicura e responsabile.

Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda e per garantire che venga fatta giustizia. Le autorità stanno lavorando a stretto contatto con i familiari delle ragazze e con la comunità locale per fornire supporto in questo momento difficile. È essenziale che i genitori e i giovani ricevano informazioni e risorse adeguate per affrontare la sicurezza stradale, al fine di prevenire simili tragedie in futuro.



