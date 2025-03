Schianto sull’A1: pullman con scolaresca coinvolto in un incidente, si contano feriti

Un incidente è avvenuto questa mattina sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Un pullman, che trasportava una scolaresca in gita verso Napoli, ha impattato violentemente contro la segnaletica di deviazione posizionata sulla corsia sud. L’impatto è stato significativo, generando un momento di panico tra gli studenti a bordo.





I passanti, testimoni dell’incidente, hanno immediatamente lanciato l’allerta ai servizi di emergenza. Diversi automobilisti si sono fermati per prestare assistenza ai ragazzi, che apparivano visibilmente scossi e spaventati dalla situazione. Gli operatori sanitari del 118 sono giunti sul posto per gestire l’emergenza e hanno provveduto al trasferimento dei feriti negli ospedali di Frosinone e Cassino. Fortunatamente, le condizioni di salute degli studenti sono state giudicate buone, e non si registrano feriti gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco delle sedi di Cassino e Frosinone, insieme agli agenti della Polizia Stradale, per gestire la situazione e garantire la sicurezza. L’intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso di contenere i danni e rassicurare le famiglie degli studenti coinvolti.

A causa dell’incidente, si è formata una coda di circa sei chilometri tra Pontecorvo e Ceprano, come comunicato da Autostrade per l’Italia. Gli automobilisti diretti verso Roma sono stati invitati a utilizzare l’uscita di Frosinone, mentre coloro che provenivano da Napoli sono stati indirizzati a uscire a Cassino.

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. Si sta cercando di comprendere come l’autista del pullman sia riuscito a schiantarsi contro la segnaletica, che sembra fosse ben visibile. Gli agenti della Polizia Stradale stanno raccogliendo informazioni e ascoltando il conducente per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Nonostante la violenza dell’impatto, il bilancio finale è stato relativamente positivo, dato che non si sono registrati infortuni gravi. Tuttavia, la paura e lo shock vissuti dagli studenti e dagli accompagnatori hanno reso l’evento memorabile e traumatico. Le famiglie sono state informate della situazione e hanno potuto ricevere aggiornamenti sulle condizioni dei ragazzi.