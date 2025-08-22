Schianto sull’autostrada A30, camion contro auto: grave un 38enne di Napoli





Un drammatico incidente stradale ha sconvolto il pomeriggio del 22 agosto lungo l’autostrada A30 Caserta-Salerno, nel tratto che attraversa il territorio del Salernitano. Lo scontro ha coinvolto una Fiat Punto e un autoarticolato, lasciando il conducente dell’auto in condizioni estremamente critiche. L’evento si è verificato nei pressi dell’uscita Nocera-Pagani, in direzione sud, e ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118.





Secondo le prime ricostruzioni, la dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini. Non è chiaro se uno dei due veicoli abbia invaso la carreggiata opposta, se fosse in corso un tentativo di sorpasso o se la Fiat Punto stesse uscendo dalla piazzola di sosta. Tuttavia, ciò che appare evidente dalle immagini diffuse dai Vigili del Fuoco è la violenza dell’impatto: la parte anteriore della vettura è stata completamente distrutta, fino alla zona dei sedili. L’auto è rimasta schiacciata tra il camion e la piazzola di sosta, rendendo estremamente difficile l’estrazione del conducente.

Alla guida della Fiat Punto si trovava un uomo di 38 anni, originario di Napoli, che ora lotta tra la vita e la morte presso l’ospedale. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarno hanno lavorato intensamente per liberarlo dalle lamiere contorte che lo avevano intrappolato. L’uomo è stato poi affidato ai sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza in ambulanza verso il nosocomio più vicino.

L’incidente ha causato forti rallentamenti alla circolazione lungo l’autostrada A30, con lunghe code che si sono formate in entrambe le direzioni. Gli automobilisti sono stati costretti a procedere lentamente mentre le operazioni di soccorso erano in corso. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per gestire il traffico e avviare le indagini necessarie a chiarire le circostanze dello schianto.

Le immagini diffuse dai Vigili del Fuoco mostrano chiaramente la gravità dell’accaduto: la Fiat Punto appare completamente distrutta nella parte anteriore, con il parabrezza frantumato e la carrozzeria deformata. Anche l’autoarticolato coinvolto è rimasto bloccato accanto alla vettura, evidenziando la forza dell’impatto.

Le autorità competenti stanno cercando di ricostruire i momenti che hanno preceduto lo scontro. Al momento non ci sono testimonianze dirette che possano chiarire se uno dei due veicoli abbia effettuato una manovra azzardata o se l’incidente sia stato causato da un errore umano o da un malfunzionamento tecnico. La zona in cui si è verificato l’evento è nota per essere particolarmente trafficata, soprattutto durante il periodo estivo, quando molti automobilisti si spostano verso le località balneari del sud Italia.

La notizia ha suscitato grande preoccupazione tra gli abitanti della zona e tra gli utenti della rete autostradale. Incidenti di questa entità sono purtroppo frequenti lungo le principali arterie stradali italiane, spesso a causa della distrazione alla guida o della mancata osservanza delle regole del codice della strada.

Il conducente della Fiat Punto, un 38enne napoletano, resta ricoverato in ospedale in condizioni critiche. I medici stanno facendo tutto il possibile per stabilizzarlo, ma la prognosi al momento rimane riservata. La famiglia dell’uomo è stata informata e si è recata presso la struttura ospedaliera per ricevere aggiornamenti sul suo stato di salute.

Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell’incidente. Gli esperti stanno analizzando i dati raccolti sul luogo dello schianto, tra cui le tracce di frenata e le condizioni dei veicoli coinvolti. Saranno fondamentali anche le testimonianze degli automobilisti che si trovavano nelle vicinanze al momento dell’impatto.



