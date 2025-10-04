Scomparsa Martina, 14 anni, da Sarmato: ricerche in corso anche nel Pavese. Il padre: “Torna a casa”





Una giovane di 14 anni, Martina Quagliaroli, residente a Sarmato (provincia di Piacenza), si è allontanata da casa nel pomeriggio di sabato 30 settembre. Stando alle ricostruzioni, l’ultima volta è stata avvistata nei pressi di un passaggio a livello situato in Via Po, all’interno del comune piacentino. Da allora, non si hanno più notizie di lei.





Le operazioni di ricerca sono in pieno svolgimento e coinvolgono diverse squadre e volontari. La base operativa è stata allestita vicino alla stazione dei Carabinieri di Sarmato, ma le indagini si sono estese anche al territorio della provincia di Pavia, dove si sospetta possa essersi diretta. Squadre della Protezione Civile, Vigili del Fuoco, unità cinofile e operatori specializzati nell’uso di droni stanno lavorando senza sosta per ritrovare la giovane.

Al momento della scomparsa, Martina Quagliaroli indossava una felpa grigia chiara con cappuccio e pantaloni neri in tessuto. Portava con sé uno zaino giallo del marchio Eastpak e calzava scarpe Nike Jordan di colore verde. Questi dettagli sono stati diffusi dal Comune di Sarmato attraverso un post sui social media per agevolare eventuali segnalazioni da parte della cittadinanza.

In un messaggio condiviso dal Comune, si legge: “Il riferimento per le ricerche sono i Carabinieri, contattate le Forze dell’Ordine nel caso aveste notizie”. Le autorità hanno invitato chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti senza esitazioni.

Secondo quanto emerso, Martina frequenta una scuola media superiore a Piacenza e potrebbe essere in compagnia di un amico. Tuttavia, alcune speculazioni online che indicavano un profilo Instagram di un ragazzo come collegato alla vicenda sono state smentite dai Carabinieri. Il Comune ha ribadito in un ulteriore comunicato che il giovane in questione non ha alcun legame con la scomparsa della ragazza.

Il padre di Martina, visibilmente preoccupato, ha lanciato un appello pubblico durante la trasmissione televisiva ‘Chi l’ha visto?’ andata in onda mercoledì su RaiTre. Rivolgendosi direttamente alla figlia, ha dichiarato: “Qualsiasi cosa sia successa, Martina torna a casa: le cose si sistemano, tutto si può riparare”.

Anche la sindaca di Sarmato, Claudia Ferrari, ha espresso il suo sostegno alla famiglia e alla comunità locale attraverso un messaggio sui social: “In queste ore tutta la comunità sarmatese è in apprensione per la scomparsa di Martina Quagliaroli. Seguendo direttamente gli sviluppi, ho visto davvero un grandissimo impegno delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, delle squadre cinofili e degli operatori dei droni che stanno lavorando con scrupolosità e attenzione nelle ricerche, a cui si sono uniti anche i volontari”. La sindaca ha poi aggiunto: “Credo che davvero tutto Sarmato, proprio come una famiglia, attenda con forte ansia che questa situazione si concluda al più presto e al meglio e che Martina torni a casa. Ci auguriamo insieme, con tutto il cuore, che i genitori e il fratello possano riabbracciare Martina quanto prima, certi che ogni cosa possa essere superata con l’unità e la vicinanza, in famiglia proprio come nella comunità”.

Le ricerche continuano senza sosta e coinvolgono un numero sempre maggiore di persone. La comunità locale si è mostrata compatta nel supportare la famiglia della ragazza e nel collaborare con le autorità per riportarla a casa sana e salva.



