Scontro all’Isola dei Famosi tra il giornalista Mario Adinolfi e la naufraga Loredana Cannata, con accuse reciproche e tensioni che sembrano destinate a proseguire





Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, il clima tra il giornalista Mario Adinolfi e la naufraga Loredana Cannata si è fatto sempre più teso. La tensione è esplosa durante il momento delle nomination, quando Adinolfi ha definito le parole di Cannata come “una bastardaggine”, reagendo a un suo presunto attacco personale.

Fin dall’inizio della partecipazione di Adinolfi al reality, si era creata una certa attesa per il suo ingresso, data la sua figura pubblica di giornalista e opinionista. Uno dei primi momenti di scontro è avvenuto quando Cannata, tra i concorrenti ribattezzati “Montecristiani”, ha motivato la sua nomination con una serie di critiche piuttosto pesanti nei confronti di Adinolfi.

Nei filmati mostrati in diretta, Adinolfi si era detto dubbioso sulla presenza di Cannata nel reality, giudicandola forse “inadatta al gioco” a causa del suo rigido regime crudista e vegano, che a suo dire avrebbe potuto limitarla nelle dinamiche della sopravvivenza. La risposta di Cannata non si è fatta attendere: “Io mi sento perfettamente in grado di affrontare questa esperienza, forse anche più di lui. Almeno io alle prove fisiche ci vado e aiuto il gruppo”.

Queste parole sono state interpretate da Adinolfi come un attacco personale. Durante la nomination, non ha nascosto il suo risentimento: “‘Le parole di Loredana Cannata le ho prese semplicemente come un insulto ingiustificato. La chiamerei una bastardata'”. Nonostante il suo rancore, non ha potuto nominarla in quanto Cannata era protetta dall’immunità, essendo appena rientrata in gara dalla seconda isola.

I due si sono poi incrociati nuovamente nel corso della puntata, quando Adinolfi si è rivolto direttamente alla collega: “‘Hai usato parole sbagliate. Spero solo che in nomination tu non abbia rincarato la dose'”. Segnali chiari di un confronto che, con ogni probabilità, proseguirà nei prossimi giorni sull’Isola dei Famosi. Le premesse, tuttavia, non sembrano promettere nulla di pacifico.