Scontro politico: Schlein replica a Meloni dopo il paragone con Hamas

“Vorrei rivolgere un invito, alla Presidente del Consiglio e al Governo, a moderare i toni”. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, a margine del congresso nazionale di Area Democratica per la Giustizia in corso a Genova, replica alle dichiarazioni di Giorgia Meloni che ha “paragonato la sinistra italiana ad Hamas”: “Non si è mai sentito in una democrazia che la Presidente del Consiglio definisse terroristi le opposizioni – dichiara Schlein – invito veramente tutti a moderare i toni e ad affrontare invece con spirito costruttivo la discussione sulla manovra, perché non sono presenti misure che possano far ripartire la nostra economia”. “Dal Governo Meloni non vediamo ancora una misura di sostegno ai salari, noi sosteniamo il salario minimo e un incentivo ai rinnovi contrattuali che attendono ancora milioni di lavoratori in Italia. E poi c’è la questione dell’energia”, ha aggiunto Schlein.

“La sinistra italiana è più fondamentalista di Hamas”. Questa frase, detta con voce truce arrogante e feroce, segna uno spartiacque. Giorgia #Meloni è una seminatrice di “vento”. Cosa raccoglierà? pic.twitter.com/zrDRBu3qL5 — Se non ora quando? 🇺🇦🇵🇸 (@BimbePeppe) October 11, 2025

Per il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, le dichiarazioni di Meloni hanno un solo obiettivo: distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dai problemi reali degli italiani. “Ritengo – ha affermato – che la Presidente del Consiglio abbia perso ogni freno inibitore, come si dice in gergo, è qualcosa che non ha alcun fondamento. La verità, tuttavia, è che non lo fa per caso, non è nemmeno un errore, lo fa perché in questo modo tende a cancellare il dibattito sui problemi reali degli italiani, sugli stipendi fermi al palo, sul costo della vita in aumento. È una scelta precisa, lo fa in campagna elettorale per questo, affinché gli italiani non si concentrino sui problemi ai quali lei non è in grado di fornire una risposta”.



