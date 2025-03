Scontro tra cinque vetture nel Foggiano: un 19enne perde la vita, sei feriti tra cui alcuni bambini

Nella serata di domenica 2 marzo, un grave incidente stradale ha avuto luogo lungo la strada provinciale 141, tra Zapponeta e Margherita di Savoia, nel Foggiano. Il bilancio dell’evento è drammatico: un morto e almeno sei feriti. Secondo le prime informazioni disponibili, cinque autovetture sono state coinvolte nello schianto, che ha avuto conseguenze devastanti per i partecipanti.





La vittima, un ragazzo di 19 anni, è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente. Nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare. L’incidente ha inoltre provocato ferite a sei persone, tra cui alcuni bambini. Le condizioni di alcuni feriti sono state descritte come preoccupanti, con un adulto in particolare che ha subito gravi lesioni.

Immediatamente dopo il sinistro, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Manfredonia e i Carabinieri, che hanno avviato le operazioni di soccorso. Il personale del 118 è giunto con diverse ambulanze per fornire assistenza ai feriti e per gestire la situazione. Gli operatori hanno lavorato intensamente per estrarre le persone rimaste intrappolate nei veicoli e per garantire che tutti ricevessero le cure necessarie.

Secondo quanto riportato da fonti locali, una bambina ha subito ferite al torace e all’addome, mentre un adulto, le cui condizioni sono state giudicate gravi, è stato trasportato al Policlinico di Foggia tramite elisoccorso. Le operazioni di soccorso sono state complicate dalla necessità di gestire una scena di grande caos e dalla presenza di diversi veicoli coinvolti.

Le autorità competenti stanno attualmente conducendo accertamenti per chiarire le cause e la dinamica esatta dell’incidente. Non è ancora chiaro se ci siano stati fattori esterni che abbiano contribuito allo schianto, come condizioni meteorologiche avverse o possibili errori di guida. Le indagini sono in corso e si prevede che gli inquirenti ascolteranno testimoni e raccoglieranno prove per comprendere meglio quanto accaduto.

L’incidente ha suscitato una forte reazione nella comunità locale, con molti residenti che esprimono il loro dolore per la perdita del giovane e la preoccupazione per le condizioni dei feriti. Le strade del Foggiano sono spesso teatro di incidenti stradali, e questo evento tragico ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella regione.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, la comunità si stringe attorno alle famiglie delle vittime e dei feriti, sperando in una pronta guarigione per coloro che sono stati coinvolti. La notizia dell’incidente si è diffusa rapidamente, attirando l’attenzione dei media e delle autorità locali.

L’accaduto ha anche messo in luce la necessità di rivedere le misure di sicurezza stradale, specialmente nelle aree ad alto traffico. Le autorità locali potrebbero dover prendere in considerazione interventi per migliorare la segnaletica e le infrastrutture stradali, al fine di prevenire futuri incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.