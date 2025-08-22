Scontro tra moto a Palermo, morti due ragazzi di 17 e 21 anni: un terzo è in gravi condizioni





Un drammatico incidente stradale si è verificato nella serata di giovedì 21 agosto a Palermo, in via Duca degli Abruzzi, dove due moto si sono scontrate frontalmente causando la morte di due giovani e il ferimento grave di un terzo. Le vittime sono Alessandro Lopriore, 21 anni, e Gabriel A., 17 anni, mentre un ragazzo di 16 anni, identificato con le iniziali M.C., è stato trasportato d’urgenza in ospedale.





Secondo quanto accertato dagli agenti della polizia municipale, giunti sul posto per effettuare i rilievi, Lopriore viaggiava su un Honda Sh insieme al sedicenne, in direzione di viale del Fante. La moto si è scontrata con il mezzo condotto da Gabriel, che procedeva in senso opposto verso Partanna Mondello, dove si stava recando dalla fidanzata. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo ai due ragazzi più grandi, che sono morti sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute quattro ambulanze e diverse pattuglie della municipale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello schianto. Il sedicenne è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Villa Sofia, dove è stato ricoverato in Terapia intensiva. I medici hanno diagnosticato un trauma cranico, un trauma toracico e la frattura di diverse costole.

La comunità scolastica e sportiva di Palermo è sconvolta dalla tragedia. Il giovane Gabriel, che frequentava un istituto professionale con indirizzo acconciatura, è stato ricordato dalla scuola con un messaggio sui social: “Ieri la vita di un nostro figlio si è spenta sull’asfalto rovente di una torrida sera d’estate. Avrebbe dovuto essere una delle tante sere spensierate, sì, perché a 17 anni non si può morire! Gabriel era vivace, aveva un sorriso sornione e quando ci vedeva ci abbracciava forte e ci diceva: ‘Sei la vita mia’. Oggi uniamoci in preghiera affinché la sua anima trovi l’eterno riposo”.



