Scooter fuori controllo a Savona dopo una festa: grave una bimba di 8 anni, la madre positiva all’alcol test





Un incidente stradale si è verificato nella notte tra il 15 e il 16 agosto a Savona, in via Stalingrado, coinvolgendo una donna di 45 anni e sua figlia di otto anni. Le due stavano tornando da una festa quando lo scooter su cui viaggiavano è uscito improvvisamente di strada in un tratto rettilineo. La dinamica dell’accaduto non è ancora del tutto chiara, ma si sa che la conducente ha perso il controllo del mezzo senza apparenti cause esterne. Entrambe sono finite sull’asfalto, con conseguenze molto diverse: mentre la madre ha riportato solo lievi contusioni, la bambina ha subito traumi gravi.





L’impatto è stato particolarmente violento per la piccola, che è stata immediatamente soccorsa dai volontari della Croce Oro Mare di Albisola e trasportata d’urgenza all’ospedale San Paolo di Savona. Già intubata al momento dell’arrivo, è stata successivamente trasferita al Gaslini di Genova, dove i medici hanno confermato che non è in pericolo di vita. Tuttavia, la prognosi rimane riservata a causa di alcune complicazioni che devono ancora essere valutate.

La polizia stradale è intervenuta sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini. È stato confermato che nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’accaduto. Come previsto dalla prassi in situazioni di questo tipo, sono stati eseguiti gli accertamenti per verificare le condizioni psicofisiche della conducente al momento dell’incidente. Dai primi risultati, la donna è risultata positiva all’alcol test, suggerendo un possibile stato di alterazione che potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo.

La vicenda ha sollevato interrogativi sulle circostanze che hanno portato all’incidente e sulla responsabilità della conducente. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’esatta sequenza degli eventi per chiarire le cause che hanno portato allo schianto. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni della bambina o sui risultati completi degli esami effettuati sulla madre.

L’incidente ha avuto luogo in una notte tradizionalmente dedicata ai festeggiamenti per il Ferragosto, una delle festività estive più sentite in Italia. Purtroppo, episodi come questo evidenziano i rischi legati alla guida sotto l’effetto di alcolici, che possono trasformare una serata di festa in una tragedia. La situazione della bambina rimane al centro dell’attenzione, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni e sulle indagini in corso.

Il caso richiama l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli della guida in stato di alterazione e sull’uso responsabile dei mezzi di trasporto, specialmente quando si viaggia con minori. Le autorità locali stanno valutando eventuali provvedimenti da adottare per prevenire simili incidenti in futuro.



