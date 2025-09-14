Scoppia il caso in Parlamento: video del conduttore La7 inneggia alle BR in stato d’alterazione





“Oscurata la notizia del giornalista di La7 che inneggia alle Brigate rosse”. L’affondo di Sbardella: “Grave il silenzio della sinistra”





L’esponente di Fratelli d’Italia stigmatizza il silenzio calato sulla vicenda: “È la conferma dell’omertà della sinistra verso chi inneggia o giustifica la violenza”

“Trovo particolarmente grave che sia stata oscurata la vicenda del giornalista di La7 (Francesco Magnani, ndr) che in stato di alterazione aveva inneggiato alle Brigate Rosse minacciando di sparare alle Forze dell’Ordine e a quanti erano intervenuti per soccorrerlo”.

È la nota con la quale il deputato di Fratelli d’Italia, Luca Sbardella, stigmatizza il silenzio calato su una vicenda resa nota attraverso un video del media indipendente Welcome to Favelas. Che ha diffuso le immagini del giornalista che di notte si è schiantato con l’auto in palese stato di ebbrezza. Ha poi minacciato tutti inneggiando alle Brigate Rosse. (QUI IL VIDEO)

Perché i grandi media italiani stanno ignorando lo scandalo di Francesco Magnani, il giornalista di La7 “strafatto” che dopo un incidente stradale inneggia alle Brigate Rosse e minaccia i soccorritori? Blackout totale su RAI, Mediaset, Repubblica e Corriere: articoli cancellati… pic.twitter.com/O7VXy4Dyc1 — CAESO QUIINCTIUS (@Orgoglioitalia3) September 13, 2025

Sbardella: “È la conferma dell’omertà della sinistra verso chi inneggia alla violenza”

Sbardella motiva la sua presa di posizione: “Non tanto per il fatto che fosse in stato di evidente alterazione, il che sarebbe già di per sé argomento serio visto che lo poneva nella condizione di non poter guidare. Quanto piuttosto per le pesanti affermazioni. Si tratta di una questione centrale. E il fatto che la sinistra, i media e la stessa La7 abbiano fatto calare una cappa di silenzio è gravissimo”.

La vicenda conferma quanto evidente sia il doppiopesismo, il doppio standard con cui si diffondono, si giudicano i fatti o addirittura si silenziano, come in questo caso: “È la conferma dell’omertà della sinistra verso chi inneggia o giustifica la violenza”, è l’affondo di Sbardella. “Come Odifreddi che ritiene che non sia grave uccidere un sostenitore Maga. O come Formigli che non ha dedicato un minuto al grave assassinio di Kirk”. Tutto questo fa parte di un clima, fa notare il parlamentare di FdI: “Questi sono ennesimi ed ulteriori esempi di un silenzio volto a spalleggiare il clima di odio e di violenza, che porta a non condannare il terrorismo e chi spara”.

“Possibile – si domanda Sbardella – che nessun giornalista abbia qualcosa da dire? Che la stessa La7 non abbia ritenuto di intervenire riguardo a un suo giornalista che inneggia alle BR? Tutto normale? Non è successo nulla? Come era quella storia che quando un giornalista ha una notizia deve darla?”. Una questione, quella del diritto di cronaca, invocata ad intermittenza e che Sbardella mette sul piatto di una riflessione. Con una risposta: “Forse quando riguarda la sinistra questa regola non vale?”.



