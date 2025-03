Scoppia il dramma al Grande Fratello: Zeudi rivela il lato oscuro di Mavi, tutti sconvolti

Con l’attesa finale del Grande Fratello che si avvicina, i concorrenti stanno dando il massimo per ottenere gli ultimi voti utili per la vittoria. Tuttavia, alcune dinamiche all’interno della Casa continuano a generare discussioni tra i fan. Uno dei momenti più controversi è stato un video sfogo di Zeudi, che è emerso dopo una furiosa lite con Mariavittoria. La disputa è scoppiata quando Mariavittoria ha accusato Zeudi di essersi baciata con Alfonso D’Apice, un’affermazione che ha suscitato la sua ira.





Zeudi ha prontamente negato l’accusa, ma Mariavittoria ha ribattuto, rivelando che durante una puntata erano stati mostrati video in cui Zeudi si era baciata anche con Helena e Javier. Durante il confronto con Chiara, Zeudi ha utilizzato parole forti nei confronti di Mariavittoria, affermando: “Scostumata, ti sei fatta tutti quanti. Tu hai fatto se** in casa, mica io. Ma come ti permetti?”. Questa dichiarazione ha scatenato un’ondata di polemiche, in particolare tra le sostenitrici di Mariavittoria e Helena.

Un aspetto che ha colpito i telespettatori è stata la contraddizione tra l’immagine di Zeudi come paladina dei diritti LGBT e il linguaggio duro usato nei confronti di Mariavittoria. Le sue parole sono state interpretate come un attacco ingiustificato, sollevando interrogativi sulla coerenza del suo comportamento. La reazione dei fan è stata immediata, con molti che hanno espresso indignazione per l’uso del termine “scostumata” in riferimento a Mariavittoria e Helena.

L’eco delle polemiche ha portato a commenti accesi sui social media. “Anni e anni di lotte per indipendenza sessuale e arriva una ragazzina che ci considera ‘prostitute’ solo perché facciamo l’amore con l’uomo che amiamo! Siamo al MEDIOEVO,” si legge in uno dei post in risposta al video di Zeudi. Altri utenti hanno sottolineato come Zeudi stia strumentalizzando le parole per manipolare la conversazione a suo favore, evidenziando che Helena non ha mai parlato della sua sessualità in quel contesto.

Le critiche non si sono fermate qui. Alcuni fan hanno accusato Zeudi di comportamenti maschilisti, affermando che, nonostante si presenti come sostenitrice dei diritti LGBTQ+, le sue azioni contraddicono questa immagine. “Fa la paladina dei gay che si batte il petto e poi fa la maschilista del cavolo,” ha scritto un utente, evidenziando la frustrazione crescente nei confronti del suo atteggiamento.

Le reazioni continuano a moltiplicarsi, con commenti che mettono in discussione la sua autenticità. “Il modo in cui prende le parole, le rigira e le utilizza per uscirne da ‘vittima’,” ha scritto un altro fan, sottolineando la percezione che Zeudi stia cercando di distorcere il significato delle sue parole per giustificare le sue azioni.