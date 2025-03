Scossa di terremoto oggi a Foggia, magnitudo 4.6 sentita in tutta la Puglia

Oggi, 14 marzo, una significativa scossa di terremoto ha interessato la provincia di Foggia, registrata alle ore 20:37 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il sisma, con magnitudo di 4.6 gradi sulla scala Richter, ha avuto il suo epicentro nel Mar Adriatico, al largo della costa garganica, ma è stato percepito chiaramente in tutta la regione pugliese e anche in diverse aree del Molise e Abruzzo.





Dai dati forniti dall’Ingv, l’epicentro del terremoto è stato localizzato a coordinate geografiche (latitudine 41.9440, longitudine 15.4360) e a una profondità molto superficiale, di appena un chilometro. I comuni più vicini all’epicentro, situati entro un raggio di 15 chilometri, includono Lesina e Poggio Imperiale, mentre all’interno di un raggio di venti chilometri si trovano anche i centri più popolati come San Nicandro Garganico e Apricena.

La scossa è stata avvertita in modo netto dalla popolazione in tutta la Puglia, ma anche in Basilicata, Molise, Abruzzo e lungo la costa adriatica. Numerose segnalazioni di tremori e movimenti di suppellettili sono giunte da città come Bari, Barletta, Brindisi e Lecce, così come da Matera, Termoli, Chieti e dalla provincia dell’Aquila. Persino in Campania, nelle province di Benevento e Avellino, sono state riportate avvisaglie del sisma.

Le testimonianze di chi ha avvertito la scossa si sono moltiplicate sui social media, con diversi utenti che hanno condiviso le loro esperienze. Un residente di San Severo ha commentato: “Qui a San Severo ha tremato ed è ballato tutto, è durato tantissimo”. Un altro utente, che vive al terzo piano ad Acquaviva, ha riferito: “Io sto al terzo piano, il divano non la smetteva più di muoversi e sto ad Acquaviva in provincia di Bari”.

L’evento sismico ha suscitato preoccupazione tra la popolazione, che è stata invitata a mantenere la calma e a seguire eventuali indicazioni delle autorità locali. Gli esperti dell’Ingv stanno monitorando la situazione e continuano a raccogliere dati per analizzare l’evento e le sue eventuali ripercussioni.

Il terremoto di oggi segue una serie di scosse che hanno interessato l’area negli ultimi mesi, rendendo la popolazione sempre più consapevole della necessità di adottare misure di sicurezza. Le autorità locali hanno avviato controlli per garantire la stabilità degli edifici e la sicurezza dei cittadini, e si preparano a fornire assistenza in caso di necessità.

Inoltre, la situazione metereologica nella regione potrebbe influenzare le operazioni di monitoraggio e soccorso, pertanto è fondamentale che tutti rimangano vigili e informati. Gli esperti raccomandano di seguire le informazioni ufficiali e di essere pronti a rispondere a eventuali emergenze.