Seconda sera di fila da 300mila euro ad Affari Tuoi: trionfa Angelo dalla Sardegna





Angelo, originario della Sardegna, è stato il protagonista della ventottesima puntata di “Affari Tuoi”, andata in onda giovedì 3 ottobre. Accompagnato dalla fidanzata Giulia, il concorrente ha raggiunto un risultato straordinario, portando a casa il premio massimo di 300mila euro. La vincita è arrivata dopo aver rifiutato l’ultima proposta del Dottore, pari a 150mila euro, e aprendo il pacco numero 12, che si è rivelato vincente.





La serata ha avuto un andamento particolarmente emozionante e si è conclusa con un esito eccezionale: per la seconda puntata consecutiva, il jackpot da 300mila euro è stato assegnato, un evento raro nella storia del programma. La partita di Angelo è stata caratterizzata da momenti di tensione e decisioni strategiche che hanno segnato il suo percorso verso la vittoria.

All’inizio della puntata, Angelo ha affrontato una sfida impegnativa, perdendo subito i 200mila euro. Tuttavia, il concorrente ha accettato la proposta del Dottore di effettuare un cambio di pacco, sostituendo il numero 3 con il numero 12. Questa scelta si è dimostrata vincente quando, aprendo il pacco numero 3, è stato rivelato un contenuto di soli 15mila euro. Commentando l’esito, Angelo ha dichiarato con sollievo: “Tutto sommato bene.”

Nel corso della partita, il concorrente ha rifiutato diverse offerte del Dottore, tra cui una di 25mila euro. Un momento particolare si è verificato quando ha deciso di aprire il pacco numero 10 della Toscana, scoprendo la mascotte Gennarino. La tensione è aumentata ulteriormente quando Angelo si è ritrovato con sei pacchi rimanenti: zero euro, 20 euro, 200 euro, pacco nero, 50mila euro e 300mila euro. Una situazione che lasciava spazio sia a grandi rischi sia a possibilità di vincita considerevoli.

Il Dottore ha cercato di convincerlo a fermarsi con un’offerta di 30mila euro per un ulteriore tiro, ma Angelo e Giulia hanno deciso di proseguire. Aprendo il pacco nero, fortunatamente contenente zero euro, il concorrente ha eliminato uno dei principali ostacoli alla vittoria.

La tensione ha raggiunto il culmine quando Stefano De Martino, conduttore della trasmissione, ha notato che Angelo aveva numeri speciali nascosti. “Allora ce li avevi i numeri? Li avevi nascosti,” ha osservato sorpreso. Il concorrente ha spiegato che voleva affidarsi al numero 14, che gli ricordava il padre. Aprendo quel pacco, ha trovato zero euro, aumentando le sue possibilità di successo.

Nella fase finale della partita, rimanevano solo due pacchi: uno contenente 50mila euro e l’altro con il premio massimo di 300mila euro. Il Dottore ha avanzato la sua ultima offerta di 150mila euro, calcolata come media esatta tra le due cifre ancora in gioco. Dopo una lunga riflessione e un ragionamento ad alta voce, Angelo ha dichiarato: “Se io ho 50mila euro qui, perché il Dottore rischia di darmene tre volte tanto?” La coppia ha deciso di rifiutare l’offerta e tentare la sorte con il pacco numero 12, dedicato a Marilù.

Il conduttore Stefano De Martino ha cercato di stemperare la tensione con una battuta: “Stavo pensando che se tu hai 300mila euro qua dentro, da domani io sono in ferie.” Alla fine, la scelta di Angelo si è rivelata vincente: il pacco conteneva effettivamente il premio massimo di 300mila euro. Per la seconda serata consecutiva, “Affari Tuoi” ha visto assegnare il jackpot più alto disponibile nel gioco.

La vittoria di Angelo rappresenta un momento storico per il programma e mette in evidenza la rarità dell’evento. La coppia ha dimostrato coraggio e determinazione nel prendere decisioni difficili lungo tutto il percorso della partita.



