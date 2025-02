Selvaggia Lucarelli assegna zero a Giorgia e Annalisa: “Non ho percepito contaminazione”

Selvaggia Lucarelli, protagonista del Dopofestival, ha acceso il dibattito con le sue opinioni schiette sulle esibizioni della serata dedicata alle cover di Sanremo 2025. Tra i suoi bersagli principali troviamo la performance vincitrice di Giorgia e Annalisa con la loro interpretazione di “Skyfall”. L’opinionista, nota per il suo stile diretto, non ha avuto mezze misure nel bocciare la canzone: “Sembra una gara di canto, non ho visto contaminazione, voto zero”. Ha poi aggiunto che il suo giudizio era stato scritto prima di sapere che il duo avrebbe vinto, quasi a voler prevenire eventuali critiche: “L’avevo già scritto prima che vincessero. E sono quelle che hanno vinto”.





Critiche a Simone Cristicchi e Amara: “Troppa tristezza”

Nel mirino della Lucarelli sono finiti anche Simone Cristicchi e Amara, che hanno proposto una versione spirituale del celebre brano “La cura” di Franco Battiato. La loro esibizione, arricchita da versi in aramaico, non ha convinto l’opinionista: “Picco glicemico per Simone Cristicchi e Amara. Arrivano sul palco con la canzone “La cura”, con la moglie-compagna e i versi in aramaico. Troppa roba triste. Quindi ho votato 6″.

Nonostante le critiche, la Lucarelli ha invece promosso alcuni duetti che hanno saputo sorprendere il pubblico e portare un tocco di freschezza. Tra i suoi favoriti spiccano le collaborazioni tra Arisa e Irama, Rocco Hunt e Clementino, e quella tra Francesco Gabbani e Francesco Tricarico, che hanno portato sul palco energia e originalità.

Il silenzio su Fedez e Marco Masini: un caso o una scelta?

Curiosamente, Selvaggia non ha espresso alcun commento – almeno fino al momento della stesura dell’articolo – sulla performance di Fedez e Marco Masini, che hanno reinterpretato “Bella Stronza”. Il brano, particolarmente apprezzato dal pubblico, è stato arricchito da frasi inedite scritte da Fedez, che sembrano alludere a un capitolo controverso della sua vita personale. Secondo le rivelazioni di Fabrizio Corona, il testo conterrebbe riferimenti a una presunta relazione extraconiugale durante il matrimonio con Chiara Ferragni. Tra i versi più discussi spiccano: “Grazie a me ora confondi lo schifo con l’amore. Chi cerca quello che non vede, trova quello che non vuole”.