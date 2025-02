Selvaggia Lucarelli: “Cattelan, mi sento offesa, dovevo essere io la stron*a del DopoFestival e hai scelto la regina Celentano”

Durante il DopoFestival di Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli ha ironizzato sulla “competizione” con Alessandra Celentano, creando una discussione che non è passata inosservata.





Con l’inizio del Festival di Sanremo 2025, ha preso vita anche il tanto atteso DopoFestival, con la partecipazione di Alessandro Cattelan, Selvaggia Lucarelli, Alessandra Celentano e Anna Dello Russo. La prima serata è stata caratterizzata da un botta e risposta tra Lucarelli e Celentano, con la giornalista e scrittrice che ha ironizzato sul ruolo di “stron*a” nel programma. La battuta ha sollevato curiosità, facendo nascere una discussione che ha catturato l’attenzione di molti.

Cosa ha detto Selvaggia Lucarelli su Alessandra Celentano?

Durante la trasmissione, Selvaggia Lucarelli ha fatto un’osservazione ironica che non è passata inosservata. Dopo aver preso la parola, ha dichiarato a Alessandro Cattelan: “Io non voglio girare intorno a questa cosa, perché è l’elefante nella stanza, Alessandro. Sono molto offesa con te.” Cattelan, visibilmente sorpreso, ha risposto: “La mia coda di paglia mi sta facendo pensare a mille scenari, ma non ho idea a quale tu ti stia riferendo.” In risposta, la Lucarelli ha continuato con il suo discorso:

“Questa era la mia grande occasione. Mi avevi chiamata e mi sentivo chiaramente nel ruolo della strona in prima fila, nell’occhio del bue. E invece tu hai chiamato la regina delle strone.” Il riferimento era ovviamente a Alessandra Celentano, che, insieme a lei e Anna Dello Russo, condivideva il divanetto del DopoFestival. Alessandro Cattelan, senza esitare, ha confermato: “Alessandra è la più strona di tutte.”*

La reazione di Alessandra Celentano

La reazione di Alessandra Celentano non si è fatta attendere. Dopo aver ascoltato le parole di Lucarelli, ha risposto: “Però, tra strone ci si intende.”* Un commento che ha fatto sorridere il pubblico e ha alimentato la curiosità dei telespettatori. Selvaggia Lucarelli, tuttavia, non ha nascosto il suo disappunto, ironizzando ulteriormente sul fatto che, a suo parere, le fosse stata “gettata nell’ombra” delle cattive. “Mi sento come quelle che vanno a fare la selezione di Miss Italia con l’amica, e poi prendono l’amica. Volevo essere la sua preferita.”

L’ironia tra le due protagoniste ha sicuramente contribuito a rendere la serata del DopoFestival ancora più vivace e interessante, attirando l’attenzione degli spettatori e dei fan del Festival.