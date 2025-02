Selvaggia Lucarelli: “La mia infanzia solitaria in un ex quartiere operaio. Un amore malato mi stava consumando”

Nel corso della sua partecipazione a Verissimo il 23 febbraio 2025, Selvaggia Lucarelli ha aperto il suo cuore, condividendo dettagli sulla sua vita personale e professionale. Reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo come opinionista del Dopo Festival, ha avuto un dialogo sincero con Silvia Toffanin, toccando temi come la sua infanzia, le relazioni passate e il suo attuale compagno, Lorenzo Biagiarelli.





Lucarelli ha descritto la sua infanzia come segnata dall’isolamento, cresciuta in un ex villaggio operaio a diversi chilometri da Civitavecchia. “Ero sola, avevo pochi amici lì”, ha dichiarato, prima di approfondire il rapporto con i suoi genitori. Ha rivelato che il suo primo amore è stato suo padre, il quale desiderava fortemente una figlia. La madre di Selvaggia, che ha perso un figlio dopo la nascita, ha affrontato numerosi traumi e aborti spontanei prima di dare alla luce Selvaggia. “Quando sono nata, la femmina tanto desiderata, è arrivata la gioia”, ha spiegato.

Il ricordo della madre, scomparsa nel 2022, è stato particolarmente toccante. Lucarelli ha descritto il loro rapporto come “conflittuale ma di grande amore e stima”. “L’Alzheimer è stata crudele e vederla perdere la sua essenza, è stato doloroso”, ha continuato. Ha anche condiviso come il conflitto tra i genitori abbia influenzato la sua percezione dell’amore, portandola a confondere l’affetto con il conflitto.

Parlando della sua vita amorosa, Lucarelli ha menzionato il suo ex marito, Laerte Pappalardo, padre di suo figlio Leon. Ha riferito di aver superato una fase difficile dopo la separazione, affermando: “Ho un bel rapporto con il padre di mio figlio, riconosco le sue qualità, la sua ironia”. Oggi, i due sono riusciti a stabilire una relazione amichevole, frequentando anche le rispettive nuove compagne.

Tuttavia, Lucarelli ha anche vissuto una relazione tossica dopo il suo matrimonio. Ha descritto quell’esperienza come “una storia che mi stava uccidendo dal punto di vista psicologico e fisico”. “Era una storia malata, io avevo fame e desiderio di essere amata da questa persona che era ingestibile”, ha spiegato. Ha aggiunto che le violenze psicologiche subite l’hanno portata a un punto critico, dove si sentiva pericolosa per se stessa e per suo figlio. “Mi faceva male, perdevo capelli, non ero presente come madre”, ha confessato.

Dopo la fine di quella relazione, Lucarelli ha affermato di aver lavorato su se stessa e di essere guarita dai sentimenti tossici. “Ho fatto tanto lavoro su me stessa, e il tempo mi ha aiutato molto”, ha detto, sottolineando l’importanza di affrontare il dolore. Attualmente, è felice con Lorenzo Biagiarelli, con il quale è impegnata da quasi dieci anni. Ha descritto il compagno come “molto leggero, è il mio contrario”, e ha parlato di come affrontano le difficoltà insieme, riconoscendo le proprie fragilità.

Lucarelli ha anche commentato la sua esperienza nel mondo dell’informazione e le sfide legate alle inchieste. “Ogni volta che fai un’inchiesta la paura è quella di affrontare conseguenze legali che sono molto costose”, ha spiegato, aggiungendo di aver avuto a che fare con politici e multinazionali. Nonostante le difficoltà, ha affermato di andare sempre avanti.

Infine, ha toccato il tema di Chiara Ferragni e Fedez, esprimendo empatia per Ferragni dopo il caso Pandoro. “Credo che abbia fatto qualcosa di profondamente sbagliato ed eticamente discutibile. L’aspetto penale non mi interessa, lei paga dal punto di vista della reputazione”, ha affermato. Ha anche sottolineato che Fedez riceve perdono per errori che considera più gravi, concludendo: “Non devo chiedere scuse, quello che è successo si è rivelato tutto vero”.