Senza casa né lavoro, riabbraccia il cane rubato: “È tutto ciò che mi è rimasto”





A New York, il 45enne Charles Williams ha vissuto giorni di profonda angoscia dopo che il suo cane, Roc, gli era stato sottratto. La vicenda ha avuto un lieto fine quando l’animale è stato ritrovato e restituito, segnando un momento di grande commozione per l’uomo, che considera il suo amico a quattro zampe l’unico legame rimasto nella sua vita.





La storia di Charles Williams è quella di un uomo che, nel giro di poche settimane, ha perso tutto: la casa, il lavoro e gli affetti. Da poco più di un mese viveva per strada, affidandosi al sostegno emotivo del suo cane Roc, che rappresentava l’unica costante in un momento di grande difficoltà. Tuttavia, anche questa certezza gli è stata strappata quando qualcuno ha rubato il cane mentre dormiva nella metropolitana.

Williams ha raccontato ai media locali che la notte del furto aveva perso conoscenza per la stanchezza. Al risveglio, Roc non era più accanto a lui. Inizialmente confuso, ha cercato di comprendere cosa fosse accaduto e ha visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza. In uno dei video, si vedeva una persona seduta di fronte a lui che mostrava particolare interesse per il cane poco prima della sua scomparsa.

Disperato per la perdita, Williams ha deciso di lanciare un appello pubblico attraverso un’intervista, chiedendo al responsabile di restituirgli Roc. Le sue parole hanno colpito profondamente: “È la mia unica famiglia, è tutto ciò che ho”. Questo messaggio ha avuto un impatto significativo e, pochi giorni dopo, qualcuno ha lasciato Roc davanti a una stazione di polizia vicino allo Yankee Stadium.

Gli agenti hanno immediatamente contattato Charles Williams per informarlo del ritrovamento. L’uomo si è recato sul posto e ha potuto riabbracciare il suo amico a quattro zampe in un momento carico di emozione. Durante l’incontro, visibilmente commosso, Williams ha dichiarato: “Voglio piangere. Ora so che dio esiste perché è impossibile trovare il tuo cane in una città enorme come New York”. Ha anche promesso al suo Roc: “Non lo farò mai più”.

Nonostante il lieto fine, rimangono ancora molte domande senza risposta. Le autorità stanno cercando di identificare chi abbia rubato il cane e se la persona che lo ha abbandonato davanti alla stazione sia la stessa responsabile del furto. Roc è stato ritrovato avvolto in un lenzuolo, ma non ci sono dettagli su chi abbia compiuto questo gesto anonimo.

Per Charles Williams, però, ciò che conta è aver ritrovato il suo fedele compagno. In un momento in cui la sua vita sembra essersi sgretolata, Roc rappresenta per lui molto più di un animale domestico: è il simbolo di una connessione emotiva e l’unico legame familiare rimasto.

Questa vicenda ha suscitato grande attenzione mediatica e solidarietà da parte del pubblico. Molti si sono commossi davanti alle immagini della riunione tra Williams e Roc, riprese dalle telecamere di PIX11 News. La storia sottolinea l’importanza del legame tra uomini e animali, soprattutto in situazioni di estrema vulnerabilità.



