Senza patente alla guida, causa incidente a Milano: morto l’amico di 20 anni





Nella mattinata di domenica 16 novembre, un drammatico incidente ha scosso Milano, precisamente in viale Fulvio Testi, dove un suv Mercedes di alta gamma ha impattato violentemente contro un’Opel Corsa. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:30, nei pressi della fermata della metro lilla M5 Bicocca. Il conducente del suv, un ragazzo di 20 anni, ha inizialmente cercato di mascherare la propria responsabilità, sostenendo di essere un passante che aveva assistito all’incidente da lontano. Tuttavia, le telecamere di sorveglianza e una scarpa da ginnastica rinvenuta all’interno del veicolo hanno rivelato la verità.





Il giovane, trovato con i vestiti macchiati di sangue dagli agenti di polizia intervenuti sul posto, non aveva mai conseguito la patente di guida. Nonostante ciò, si trovava al volante di una potente Mercedes G Brabus noleggiata. Questo solleva interrogativi sulla sua capacità di guidare un veicolo così potente e sull’accesso a tali automobili senza le necessarie qualifiche.

L’incidente ha avuto conseguenze devastanti. A bordo della Mercedes viaggiavano tre ragazzi di età compresa tra i 20 e i 30 anni. L’Opel Corsa, invece, aveva a bordo un uomo di 32 anni, residente fuori città. Dopo lo scontro, il suv si è ribaltato e ha preso fuoco, rendendo la situazione ancora più critica. Purtroppo, il giovane di 20 anni, uno dei passeggeri del suv, è deceduto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Le condizioni degli altri coinvolti sono variate. Due passeggeri del suv, un ragazzo di 21 anni e una donna di 30 anni, sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico e al Fatebenefratelli. La situazione della giovane donna, inizialmente stabilizzata, ha mostrato segni di aggravamento nel pomeriggio. L’uomo di 32 anni, che si trovava nell’Opel Corsa, è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele, anch’esso in codice giallo, il che indica una gravità media delle sue condizioni.

Le indagini sull’incidente sono attualmente in corso. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto e determinare eventuali responsabilità. La presenza di sostanze stupefacenti nel sistema del 32enne a bordo dell’Opel potrebbe complicare ulteriormente la situazione, poiché le autorità cercano di capire se questo fattore abbia avuto un ruolo nell’incidente.

Questo tragico evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le normative relative alla guida. La guida senza patente è un reato serio che può avere conseguenze fatali, come dimostrato da questo incidente. Le autorità di Milano stanno intensificando i controlli sulle strade per prevenire simili tragedie in futuro.

Il pubblico e i familiari delle vittime sono in attesa di ulteriori sviluppi e risposte da parte delle autorità competenti. La comunità è profondamente colpita da questo incidente, che ha portato via una giovane vita e ha lasciato altre persone in condizioni critiche. La speranza è che le indagini possano fare luce su quanto accaduto e garantire che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni.



