Serena Garitta, vincitrice del Grande Fratello 2004, racconta la sua carriera televisiva e riflette sul reality di oggi, giudicandolo troppo lungo e diverso dal passato

Serena Garitta, trionfatrice del Grande Fratello nel 2004, ha condiviso alcuni dettagli sulla sua esperienza nel reality e sul percorso professionale che ne è seguito. Entrata nella famosa Casa a soli 25 anni, la giovane genovese ne è uscita con un montepremi di 220mila euro, una cifra che, come lei stessa ha ammesso, non è stata gestita al meglio. “Li ho buttati tutti”, ha dichiarato in un’intervista a Leggo, spiegando come abbia utilizzato quei soldi per acquistare una casa a Roma, poi rivenduta. “A 25 anni ti cadono così dal cielo e non avevo la capacità di gestirli. A dire il vero, non ce l’ho neanche ora. Mi piace vivere bene, non penso a metterli da parte”, ha aggiunto.





Dopo la vittoria al reality, Serena Garitta ha vissuto un periodo di grande notorietà: “C’erano le discoteche che chiamavano per fare le serate, anche se per quello piacevano di più gli uomini. Io ho fatto tante feste di piazza, tante sagre molto divertenti. Il successo è durato diversi anni”. Nonostante il tempo trascorso, l’ex gieffina non rinnega il passato e riconosce l’importanza del programma nella sua vita: “Se ho vissuto quello che ho vissuto è solo grazie al Grande Fratello. Per questo ora mi sento in colpa se lo seguo meno”.

Oggi, a distanza di oltre due decenni dalla sua partecipazione, Serena continua a lavorare nel mondo della televisione: “Da 20 anni la tv è il mio lavoro, non sono mai stata senza lavoro”. La sua carriera davanti alle telecamere è stata costante e le ha permesso di costruire una stabilità professionale. Tuttavia, il suo rapporto con il Grande Fratello è cambiato nel tempo, soprattutto da quando il format si è evoluto nella versione Vip. “Da quando è diventato GF Vip in qualche modo ho un po’ perso l’interesse. Forse l’ultima edizione che ho guardato con più assiduità è quella del 2021, dove c’erano Soleil, Alex Belli e Giulia Salemi”, ha confessato.

Parlando dell’edizione attuale del reality, che si concluderà con la finale del 31 marzo, Serena Garitta ha espresso alcune critiche sulla durata del programma: “Forse dura un po’ troppo. Noi siamo rimasti tre mesi, ma premetto che io ci sarei rimasta anche tre anni là dentro, ci stavo benissimo. Però secondo me si perde interesse, anche i concorrenti stessi. Si esasperano le reazioni e i comportamenti, con una durata così fa fatica anche la persona che parte più lucida e più controllata a restare autentica, che è alla base del format”.

Un altro elemento che distingue le edizioni attuali dal passato è l’impatto dei social media: “Rispetto alla mia edizione, oggi ci sono i social che alimentano e amplificano tutto, come una cassa di risonanza”, ha osservato l’ex vincitrice. Questo aspetto ha trasformato il modo in cui i concorrenti vivono l’esperienza e il modo in cui il pubblico percepisce il programma.

Nonostante le sue perplessità sulle nuove dinamiche del reality, Serena Garitta riconosce il valore dell’esperienza vissuta nel 2004 e quanto abbia contribuito al suo percorso personale e professionale. La sua storia dimostra come il Grande Fratello possa rappresentare un trampolino di lancio per chi sa cogliere le opportunità offerte dal mondo dello spettacolo.