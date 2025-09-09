Shock al passaggio a livello: autobus a due piani distrutto da un treno, i soccorritori parlano di strage





Un gravissimo incidente si è verificato nel Messico centrale, dove un autobus passeggeri a due piani è stato travolto da un treno merci, provocando la morte di almeno dieci persone e ferendo più di quaranta. La tragedia è avvenuta lunedì 8 settembre nei pressi di Toluca, una delle città più importanti della regione. Secondo le prime informazioni fornite dall’operatore ferroviario, l’autobus stava tentando di attraversare i binari mentre il treno era già in movimento.





La scena dell’incidente è stata drammatica e ha attirato l’attenzione di molti automobilisti che si trovavano in coda lungo la strada affollata. Le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza mostrano chiaramente l’autobus che avanza lentamente nel traffico, quando improvvisamente il treno merci lo colpisce in pieno, spezzandolo in due. La violenza dell’impatto ha lasciato una scia di distruzione e ha generato panico tra i presenti.

8 muertos y 45 heridos, fue el saldo de un accidente en Atlacomulco, EDOMEX. El autobús le intentó ganar al tren. ¿Tienen mierda en la cabeza o qué? Han de decir: “ni modo que no se frene”. ¡NO, PENDEJO! Un tren necesita casi medio kilómetro para poder frenar. pic.twitter.com/rNyXI6vinq — 𖤐El Zombie II𖤐𝕏 (@DimeFred2) September 8, 2025



