Show interrotto per Jimmy Kimmel: le parole su Charlie Kirk e Donald Trump costano la sospensione al suo programma





Il noto comico e conduttore televisivo Jimmy Kimmel è stato sospeso dalla rete ABC a seguito di un controverso monologo in cui ha affrontato l’omicidio di Charlie Kirk. La decisione di sospendere il programma, intitolato Jimmy Kimmel Live, è stata ufficializzata da un portavoce della rete, che ha dichiarato: “Jimmy Kimmel Live è stato sospeso a tempo indeterminato”. Questa scelta ha sollevato interrogativi sulla carriera del conduttore e sul futuro del suo show.





Il motivo scatenante di questa sospensione è stato il monologo di Kimmel durante l’ultima puntata, dove ha parlato della cosiddetta “gang Maga” (Make America Great Again) e del presunto tentativo di manipolare la narrazione riguardo all’omicidio di Charlie Kirk. Quest’ultimo, noto conservatore e fondatore di Turning Point USA, è stato ucciso da Tyler Robinson, un ventiduenne arrestato per il delitto.

Nel suo intervento, Kimmel ha affermato: “La gang Maga sta tentando disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e stanno facendo tutto il possibile per ottenere punti politici da questa vicenda”. Queste frasi, unite a critiche sulla decisione di onorare Kirk con le bandiere a mezz’asta, hanno suscitato una forte reazione. Kimmel ha anche ridicolizzato la risposta del Presidente Donald Trump alla morte di Kirk, affermando: “Non è così che un adulto elabora il lutto per l’omicidio di una persona che considerava un amico. Questo è il modo in cui lo fa un bambino di quattro anni che piange per la morte di un pesce rosso”.

Le parole di Kimmel hanno immediatamente attirato l’attenzione dei media e del pubblico, innescando una serie di reazioni, tra cui quella di Donald Trump. Il Presidente ha commentato la sospensione di Kimmel attraverso il suo social media, Truth, esprimendo soddisfazione per la decisione di ABC. Trump ha scritto: “Ottima notizia per l’America. Jimmy Kimmel Show è stato cancellato. Congratulazioni alla ABC per avere avuto il coraggio di farlo finalmente. Kimmel ha zero talento e ascolti peggiori di Colbert, se possibile”.

La sospensione di Kimmel ha sollevato un acceso dibattito sui limiti della satira e della libertà di espressione in televisione, soprattutto in un contesto politico così polarizzato. Molti sostenitori di Kimmel hanno difeso il suo diritto di esprimere opinioni critiche nei confronti della politica e dei politici, mentre altri hanno considerato le sue affermazioni inadeguate e di cattivo gusto, date le circostanze tragiche dell’omicidio.

L’episodio ha messo in luce le tensioni esistenti nel panorama mediatico statunitense, dove le opinioni politiche spesso si intrecciano con le produzioni televisive. La figura di Kimmel, che ha sempre utilizzato il suo programma per commentare eventi attuali e politici, si trova ora al centro di una controversia che potrebbe avere ripercussioni significative sulla sua carriera e sulla programmazione di ABC.

Attualmente, non è chiaro quanto durerà la sospensione di Kimmel e quali saranno gli sviluppi futuri. I fan del conduttore e del suo show attendono notizie su un possibile ritorno, mentre i detrattori continuano a esprimere le loro opinioni sui social media e nei dibattiti pubblici. La situazione potrebbe anche influenzare altre produzioni televisive, costringendo i produttori a riconsiderare come affrontare temi delicati e controversi.



