Si è spento all’età di 96 anni Severino, il noto “nonno di TikTok”, un simbolo di affetto e genuinità che ha conquistato il cuore di milioni di utenti.





All’età di 96 anni, Severino, affettuosamente conosciuto come “il nonno di TikTok”, è venuto a mancare, lasciando un vuoto nel cuore di milioni di fan. La sua personalità genuina, unita a un’ironia contagiosa, lo aveva reso un fenomeno del web, capace di attrarre diverse generazioni e diventare un simbolo di affetto familiare e spontaneità online. Con il suo sorriso e i suoi modi semplici, Severino ha saputo toccare le corde più profonde del pubblico, trasformando momenti quotidiani in preziose perle di vita condivisa.





Nato nel 1930, Severino era un uomo di grande semplicità, la cui vita era caratterizzata da valori autentici e un forte legame con la famiglia. La sua popolarità è esplosa grazie ai video che lo ritraevano insieme a sua moglie Imma, filmati dal loro figlio. Questi brevi filmati, carichi di ironia e tenerezza, raccontavano situazioni quotidiane, battute spontanee e piccoli gesti d’affetto, creando una naturale complicità che ha rapidamente conquistato il pubblico su TikTok e altre piattaforme social. La loro interazione genuina ha reso Severino una vera e propria star del mondo digitale, capace di unire le persone attraverso la dolcezza dei loro momenti condivisi.

Negli ultimi mesi della sua vita, le condizioni di salute di Severino erano peggiorate, portando la famiglia a prendere la difficile decisione di limitare la sua presenza sui social. Suo figlio ha assunto la gestione del profilo, mantenendo i follower aggiornati sulle sue condizioni e cercando di preservare il legame speciale che si era instaurato nel tempo con la community. Il 9 ottobre, il figlio ha condiviso un toccante aggiornamento sulla situazione del padre: “È dura, ragazzi. Sono appena uscito, sono appena andato a trovare papà… è dura. Non ce la faccio a vederlo in questo stato. Non sta bene, continua a non stare bene. Devo comunicarvi l’aggiornamento, perché me lo chiedete in tanti. Me lo chiedete in privato e io non riesco a rispondere a tutti, eh… però le speranze sono veramente minime, eh. Non collabora né con il mangiare né con il bere. Faccio fatica a trattenermi… però non voglio. Voglio essere forte”.

Severino lascia un’eredità di sorrisi, semplicità e amore familiare, un esempio raro di come la dolcezza e l’autenticità possano unire milioni di cuori attraverso uno schermo. La sua figura ha rappresentato non solo il legame intergenerazionale, ma anche la capacità di affrontare le sfide quotidiane con un sorriso, creando un senso di comunità tra i suoi follower. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, ma il suo impatto rimarrà vivo nel ricordo di chi ha avuto la fortuna di seguire le sue avventure quotidiane.

La comunità online ha reagito con grande affetto alla notizia della sua morte, condividendo messaggi di cordoglio e ricordi dei momenti speciali vissuti con Severino e Imma. Molti utenti hanno espresso la loro gratitudine per la gioia e la leggerezza che i loro video avevano portato nelle loro vite, sottolineando come la genuinità di Severino fosse un antidoto ai tempi difficili che stiamo vivendo.

In un’epoca in cui i social media possono spesso apparire freddi e distaccati, Severino ha dimostrato che è possibile creare connessioni autentiche e significative. La sua capacità di comunicare valori di affetto, rispetto e umanità ha fatto di lui un personaggio indimenticabile. La sua eredità continuerà a vivere attraverso i video e i ricordi condivisi da chi lo ha amato e seguito nel corso degli anni.



