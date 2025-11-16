Si ferma per una gomma bucata e scende in corsia d’emergenza: travolto e ucciso in autostrada verso Catania





Tragedia nella tarda serata di venerdì lungo l’autostrada A18, in direzione Catania, dove un uomo di circa cinquant’anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto. Secondo una prima ricostruzione, la vittima aveva accostato la propria vettura sulla corsia di emergenza per verificare una foratura. Dopo essere sceso dal mezzo, è stato investito da un altro veicolo sopraggiunto in quel momento.





L’incidente è avvenuto a circa seicento metri dal casello di San Gregorio, uno dei tratti più trafficati dell’autostrada siciliana. L’impatto, avvenuto in pochi istanti, non ha lasciato scampo all’uomo, che è stato sbalzato sull’asfalto a diversi metri di distanza.

I primi a dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno notato l’auto ferma e la persona a terra. Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare: i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili e i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

La polizia stradale ha immediatamente avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Dai primi accertamenti, sembra che la visibilità in quel tratto fosse ridotta e che il conducente del veicolo investitore non sia riuscito a evitare l’impatto, accorgendosi della presenza dell’uomo soltanto all’ultimo momento.

L’automobilista alla guida dell’auto che ha provocato l’incidente si è subito fermato per prestare soccorso e collaborare con le autorità. È stato sottoposto, come da prassi, ai test di alcol e droga, i cui risultati saranno trasmessi alla procura di Catania che coordina l’inchiesta.

Sul luogo dell’incidente si sono formate lunghe code a causa della chiusura temporanea della corsia di emergenza e di parte della carreggiata, necessarie per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti.

Secondo le testimonianze raccolte, la vittima – il cui nome non è stato ancora diffuso – si sarebbe accostata in un punto particolarmente pericoloso, con scarso spazio laterale e scarsa illuminazione. Gli investigatori stanno verificando se avesse indossato il giubbotto catarifrangente al momento dell’impatto, un dettaglio che potrebbe risultare determinante per chiarire la dinamica dei fatti.

Il corpo dell’uomo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Catania, dove verrà effettuata l’autopsia. Intanto, la polizia continua a raccogliere testimonianze e immagini dalle telecamere di sorveglianza presenti lungo il tratto autostradale per accertare ogni dettaglio.



