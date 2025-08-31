Si getta tra le onde per soccorrere due ragazzi, perde la vita il turista Luciano Paloschi





Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato 30 agosto nelle acque di San Nicolò, una spiaggia situata a Buggerru, in Sud Sardegna. Un turista milanese, Luciano Paloschi, di 70 anni, ha perso la vita mentre cercava di soccorrere due giovani in difficoltà a causa delle forti correnti e del mare burrascoso.





Secondo le ricostruzioni, i due ragazzi si trovavano vicino alla riva quando il vento di maestrale, che soffiava intensamente in quelle ore, li ha messi in pericolo. Senza esitazione, Paloschi, noto frequentatore della zona e considerato un “buggerraio d’adozione”, si è tuffato per aiutarli. Tuttavia, le altissime onde e la corrente lo hanno travolto, impedendogli di tornare a riva.

L’uomo è stato recuperato da alcuni bagnanti che, utilizzando corde di sicurezza e salvagenti, sono riusciti a riportarlo sulla spiaggia. Purtroppo, quando è stato raggiunto, Paloschi era già privo di conoscenza. Nonostante l’intervento tempestivo dei medici del 118 e dell’eliosoccorso, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei presenti, inclusa la moglie del turista, che si trovava con lui in vacanza.

La comunità locale è stata profondamente colpita dall’accaduto. La sindaca di Buggerru, Laura Cappelli, ha espresso il suo cordoglio attraverso un messaggio sui social: “È una morte assurda quella di Signor Luciano, buggerraio d’adozione che ieri pomeriggio nel tentativo di soccorrere due minori in difficoltà ha perso la vita nel nostro mare.” Ha poi aggiunto: “Un gesto eroico, frutto di un coraggio che merita il massimo rispetto, ma che non sarebbe mai dovuto essere necessario. Ancora una volta, per l’imprudenza e l’incoscienza di pochi, a pagare sono persone innocenti. Ancora una volta, chi ignora divieti e segnali di pericolo, finisce per mettere a rischio non solo sé stesso, ma anche chi tenta di porgere aiuto. Il mare, il nostro mare, soprattutto in giornate come questa, non perdona mai leggerezze.”

La sindaca ha sottolineato l’importanza di una maggiore responsabilità da parte di tutti: “Serve maggiore responsabilità da parte di tutti. Non possiamo continuare a piangere vittime per errori evitabili.”

L’episodio riporta alla mente altri casi simili, come quello recente avvenuto sul Lago di Como, dove un uomo ha perso la vita cercando di salvare i propri figli. Questi eventi evidenziano quanto sia importante rispettare i segnali di pericolo e le condizioni meteorologiche avverse.

La spiaggia di San Nicolò è nota per la bellezza del suo mare, ma anche per le correnti insidiose che possono diventare pericolose in presenza di venti forti come il maestrale. Gli esperti ricordano che in situazioni simili è fondamentale non sottovalutare i rischi e attenersi alle indicazioni delle autorità locali.



