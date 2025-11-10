Si risveglia Sam, l’eroe del treno per Londra: “Ha fatto da scudo per salvare gli altri”





È finalmente tornato cosciente Samir Zitouni, il 48enne noto come l’eroe del treno per Londra, dopo un attacco avvenuto il 1° novembre sul convoglio Doncaster-Londra King’s Cross. La sua audace reazione durante l’incidente ha contribuito a salvare la vita a molti passeggeri, ma gli è costata gravi ferite che lo hanno costretto a rimanere ricoverato in ospedale.





Zitouni, che lavorava come addetto al catering, si trovava sul treno quando un aggressore di 32 anni ha iniziato a colpire i passeggeri indiscriminatamente. Di fronte al panico e alla fuga dei viaggiatori, Zitouni non ha esitato a intervenire, mettendosi tra l’aggressore e i passeggeri. Questo gesto eroico ha permesso a molti di scappare verso le altre carrozze. Purtroppo, l’eroe è stato colpito più volte dall’aggressore, rimanendo gravemente ferito. La polizia britannica ha confermato che le sue azioni sono state fondamentali per evitare una tragedia ancora più grande.

I momenti critici che hanno seguito l’attacco sono stati determinanti. Grazie all’intervento tempestivo del macchinista, che ha lanciato l’allerta e deviato il treno verso una stazione secondaria, oltre 30 agenti di polizia erano già pronti ad affrontare la situazione. Questa decisione si è rivelata cruciale, poiché un arresto in aperta campagna avrebbe reso difficile l’arrivo dei soccorsi.

Le autorità hanno analizzato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e hanno affermato che le azioni di Zitouni sono state “a dir poco eroiche e hanno indubbiamente salvato la vita a molte persone”. Il ministro dei trasporti del Regno Unito ha dichiarato: “Si è messo in pericolo e ci sono persone che oggi non sarebbero vive se non fosse stato per le sue azioni”.

L’amministratore delegato della compagnia ferroviaria ha elogiato il coraggio di Zitouni, affermando: “In un momento di crisi, Sam non ha esitato a farsi avanti per proteggere chi gli stava intorno. Sam ha agito da scudo per proteggere la vita degli altri, rischiando di non poter tornare a casa dal suo amato figlio”. Questo riconoscimento mette in luce l’importanza del suo gesto e l’impatto che ha avuto sulla sicurezza dei passeggeri.

Dopo l’attacco, Zitouni è stato tra gli 11 feriti ricoverati in ospedale, ma le sue condizioni sono state le più gravi. Dopo giorni di coma indotto, il 48enne si è risvegliato venerdì scorso, riuscendo a comunicare con la moglie per la prima volta da quando è avvenuto l’incidente. I medici avevano precedentemente descritto le sue condizioni come critiche ma stabili. Un amico ha commentato: “Si tratta di un passo avanti davvero positivo, anche se la sua guarigione richiede ancora molto tempo”.

La comunità e le autorità stanno ora riflettendo sulle misure di sicurezza da adottare per prevenire simili attacchi in futuro. L’episodio ha suscitato un intenso dibattito sulla sicurezza nei trasporti pubblici e sull’importanza di avere personale addestrato in grado di gestire situazioni di emergenza.

L’eroismo di Samir Zitouni ha ispirato molti e ha messo in evidenza il coraggio di coloro che, in situazioni di crisi, scelgono di proteggere gli altri a rischio della propria vita. La sua storia è diventata un simbolo di speranza e resistenza in un momento di grande paura e incertezza.



