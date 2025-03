“Siete a conoscenza di cosa sta succedendo tra Helena e Javier?”: Shaila lancia un attacco e smonta la coppia al Grande Fratello.

La tensione tra Shaila Gatta e Helena Prestes continua a infiammare gli animi all’interno della casa del Grande Fratello. Dopo aver ripreso la sua relazione con Lorenzo Spolverato, l’ex velina ha ritrovato la sua grinta e ha colto ogni opportunità per lanciare frecciate alla modella brasiliana, mettendo in discussione l’autenticità del suo legame con Javier Martinez.





Shaila non ha usato mezzi termini per esprimere il suo pensiero su Javier, convinta che il pallavolista argentino sia sotto l’influenza di Helena: “Lui non riesce ad avere il coraggio di ammettere di essere percu**to dalla sua donna”. Secondo la ballerina, Javier non si rende conto di essere innamorato di una vera e propria stratega, pronta a tutto per raggiungere la finale: “Lui si è innamorato di una stratega… Helena sta combattendo per arrivare al suo traguardo, che è la vittoria. Lei vuole la vittoria e usa il ‘piccione’ (il fidanzato Javier). Gioca e gode perché attraverso lui riesce ad avere tutto ciò che desidera”.

Le affermazioni di Shaila non si sono fermate a questa critica. Convinta che Javier non abbia compreso le vere intenzioni di Helena, lo ha definito “un fesso”, evidenziando come il suo comportamento possa facilitare il cammino della modella nel gioco: “Lui dorme, non capisce… Si è pure innamorato quel fesso… Non vede la verità dei fatti… In questo modo Helena riuscirà ad arrivare al suo obiettivo”.

Secondo Shaila, l’unica possibilità di cambiare la situazione sarebbe una presa di coscienza improvvisa da parte di Javier: “Se aprisse gli occhi, forse potrebbe riuscire a rovinare i piani della modella brasiliana. Lei rimarrà appesa come un pappagallo…”.

Le dichiarazioni di Shaila hanno suscitato reazioni contrastanti sui social media, dove il pubblico si è diviso tra chi sostiene la sua posizione e chi la critica aspramente. Molti utenti hanno suggerito che l’ex velina dovrebbe concentrarsi sulla sua relazione con Lorenzo, visto che ha deciso di dargli una seconda opportunità nonostante le critiche ricevute: “La figura di m… che questa donna farà quando uscirà da lì… È lo zimbello delle relazioni tossiche e parla pure”, si legge in alcuni commenti.

Tra frecciate, strategie e alleanze, il Grande Fratello continua a essere un terreno fertile per scontri e polemiche. La rivalità tra Shaila e Helena si fa sempre più accesa, e resta da vedere se Javier aprirà davvero gli occhi o se Helena riuscirà a portare avanti la sua strategia fino alla fine. La tensione all’interno della casa è palpabile, e gli sviluppi futuri potrebbero rivelare nuove dinamiche tra i concorrenti.

In un contesto già complesso, le dinamiche relazionali si intrecciano con le strategie di gioco, rendendo la situazione ancora più intricata. Shaila, con le sue accuse, sembra voler mettere in discussione non solo la sincerità di Helena, ma anche la lucidità di Javier, il quale, secondo lei, si sta lasciando trasportare da sentimenti che potrebbero compromettere il suo percorso nel reality.