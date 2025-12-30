Signorini sotto inchiesta, il suo legale perde il controllo: l’annuncio choc all’agenzia di stampa





Alfonso Signorini, noto giornalista e conduttore del Grande Fratello, è attualmente sotto indagine da parte della Procura di Milano con l’accusa di violenza sessuale ed estorsione. L’avvocato di Signorini, Domenico Aiello, ha rilasciato dichiarazioni all’agenzia LaPresse, affermando che il suo assistito è “tranquillo, assolutamente tranquillo”. Aiello ha aggiunto di aver parlato con Signorini per diverse ore e ha difeso la sua integrità, sottolineando che “non sarebbe capace di usare violenza nemmeno contro una zanzara d’estate”. L’avvocato ha anche dichiarato che sono “a completa disposizione della Procura”.





In un’intervista all’agenzia Agi, Aiello ha descritto le accuse come una “ricostruzione dei fatti balorda”, criticando gli autori della denuncia. La denuncia in questione è stata presentata da Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, e ha sollevato un notevole polverone mediatico, in particolare a seguito delle affermazioni fatte da Fabrizio Corona.

Aiello ha affermato che “gli autori della denuncia sono disposti a tutto, anche a rovinare la vita delle persone, per guadagnare milioni di euro”, esprimendo il suo disprezzo per quella che ha definito “l’etica della monnezza”. Queste dichiarazioni evidenziano la gravità della situazione e il clima teso che circonda il caso.

Inoltre, il giornalista Mario Adinolfi, fondatore del Popolo della Famiglia e finalista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, ha commentato la strategia difensiva di Signorini, osservando che nei dieci giorni successivi alla messa in onda della puntata di “Falsissimo”, il conduttore ha già cambiato due volte approccio. Inizialmente, Signorini ha cercato di ignorare le accuse, apparendo in diverse trasmissioni per promuovere il suo libro. Successivamente, i suoi legali hanno minacciato querele contro chiunque si fosse occupato della vicenda. Ora, Adinolfi consiglia di adottare una nuova strategia, suggerendo di collaborare con i giudici per rivelare eventuali irregolarità nel sistema televisivo.

Adinolfi ha sottolineato l’importanza per l’Ordine dei Giornalisti di reagire contro tentativi di insabbiamento e intimidazione, affinché non venga ostacolato il libero racconto dei fatti. Ha affermato: “Questa è una grande occasione per l’Italia, come è stato il movimento #MeToo per lo star system americano”. Ha espresso preoccupazione per possibili censure preventive in nome del politicamente corretto, invitando Signorini a contribuire a far emergere la verità.

“Un cattolico è obbligato a non pronunciare falsa testimonianza”, ha aggiunto Adinolfi, esortando Signorini a seguire il comandamento e liberarsi la coscienza. Il tono di Adinolfi è stato fermo, indicando che la verità deve prevalere in questa situazione complessa e delicata.

La situazione di Signorini ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, sollevando interrogativi non solo sulla sua persona, ma anche sul contesto più ampio del mondo dello spettacolo e delle relazioni di potere che possono esistere. Mentre le indagini proseguono, il futuro di Signorini e le possibili conseguenze legali delle accuse rimangono incerti.



