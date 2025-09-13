Simona, 64 anni, trova l’amore in Kenya e sposa Jonathan: «Con un marito giovane mi sento rinata»





Un viaggio che doveva essere una semplice vacanza si è rivelato una svolta radicale nella vita di Simona Rabbi, 64 anni, originaria di Fano. La donna, partita per il Kenya insieme ad alcune amiche, ha incontrato Jonathan, un uomo del posto che ha meno della metà dei suoi anni. Il loro incontro ha segnato l’inizio di una storia d’amore che, nel giro di sette mesi, li ha portati a celebrare il matrimonio e a costruire una nuova vita insieme.





Simona, che inizialmente aveva raggiunto il Kenya per staccare dalla routine quotidiana, non immaginava che quel viaggio avrebbe cambiato completamente il corso della sua esistenza. Durante il soggiorno, ha conosciuto Jonathan, un giovane del posto, e tra loro è nato un legame speciale. Tornata in Italia, la donna non riusciva a dimenticare quell’incontro. Così, pochi mesi dopo, ha deciso di tornare in Kenya e di dare una svolta alla sua vita: si è sposata con Jonathan, indossando il velo da sposa e scegliendo di rimanere lì definitivamente.

Oggi la coppia vive insieme in Kenya, dove gestisce un’agenzia di viaggi. Con loro c’è anche la figlia di Jonathan, che ha accolto Simona come una seconda madre. La donna ha raccontato al quotidiano Il Resto del Carlino: «Mi chiama mamma». Questo nuovo capitolo della sua vita le ha regalato una felicità che non si aspettava: «Mi sento una ragazza, mai ridicola, ma sempre giovane. Anzi, con un marito così giovane mi sento ancora più viva», ha dichiarato durante l’intervista.

La famiglia di Jonathan ha accolto positivamente questa unione insolita. Nonostante la differenza d’età tra i due sposi, i parenti del giovane hanno espresso il loro sostegno. «La mamma, che è più giovane di me, ci ha detto: se siete felici voi, lo siamo anche noi», ha raccontato Simona, sottolineando il clima di serenità che circonda la coppia.

Il matrimonio tra Simona Rabbi e Jonathan non è solo una storia d’amore, ma rappresenta anche un esempio di come le convenzioni sociali possano essere superate quando ci si lascia guidare dai sentimenti. La differenza d’età non sembra essere un ostacolo per loro: al contrario, è diventata un elemento che rende il loro legame unico e speciale.

La decisione di trasferirsi definitivamente in Kenya è stata dettata dal desiderio di costruire una vita insieme basata sulla felicità e sull’amore reciproco. La coppia ha trovato un equilibrio nella gestione della loro attività lavorativa e nella vita familiare. L’agenzia di viaggi che gestiscono permette loro di condividere la passione per il turismo e di far conoscere le bellezze del Kenya ai visitatori.

La storia di Simona Rabbi e Jonathan sta attirando l’attenzione e incuriosendo molte persone per la sua particolarità. L’amore nato durante una vacanza si è trasformato in una relazione solida, capace di superare le barriere culturali e generazionali. Questo dimostra come i sentimenti possano andare oltre le aspettative e i pregiudizi.

Alla base di questa scelta c’è il coraggio di seguire il proprio cuore e di abbandonare le sicurezze per abbracciare un nuovo stile di vita. La decisione di Simona non è stata priva di sfide, ma la donna si sente rinata grazie alla sua nuova famiglia e alla possibilità di vivere in un luogo che ama profondamente.



