Simona Ventura, che risveglio amaro: ecco che succede dopo la prima del Grande Fratello





Beh, il Grande Fratello è tornato. Ieri sera è partita la nuova stagione, e chi se l’è persa… beh, che si recuperi in fretta, perché il debutto ha fatto parecchio rumore sui social. Simona Ventura al timone, per la primissima volta nella storia del reality più iconico della tv italiana. E che dire? Sui social la gente era tutta un “Simona spacca!”, “Che padronanza!”. Sembrava nata per stare lì, muovendosi nello studio come se ci fosse sempre stata, parlando con concorrenti e opinionisti senza nemmeno un filo d’ansia. Insomma, mica male per un esordio così tosto. Il pubblico, a occhio, ha gradito parecchio.





Numeri alla mano, il GF ha fatto il suo: 2 milioni e 813 mila spettatori, share al 20,3%. Niente male, praticamente in scia con l’era Signorini. Sembra che la gente, nonostante tutto, non si sia ancora stufata di spiattellare la vita dei concorrenti in prima serata. E con certe storie già in ballo (tipo la concorrente che ha raccontato di essere stata rapita da bambina, roba da brividi) ci sarà di che chiacchierare ancora per un bel po’.

Però, e qui arriva la tirata d’orecchie, contro la concorrenza è stata dura. Simona si sarà anche svegliata col sorriso, ma poi ha dato un’occhiata agli ascolti e… eh, amara sorpresa. Blanca – sì, la fiction su Rai 1 – ha asfaltato tutti: 3 milioni e 806 mila spettatori, share del 23%. Praticamente la serie non molla un colpo, la gente è proprio affezionata. Stessi numeri della scorsa stagione, fedelissimi senza ritegno. Blanca rimane la regina, c’è poco da fare.

E adesso? Tocca vedere chi la spunterà nelle prossime settimane. Il GF riuscirà a rosicchiare pubblico a Blanca, oppure la fiction rimarrà salda in vetta? Tutto sta a quello che succederà nella Casa – e con certe bombe pronte a esplodere, mai dire mai.

Ah, e in access prime time? Colpo di scena: Gerry Scotti e Samira Lui con “La Ruota” hanno fatto il botto – 5 milioni e mezzo di spettatori (record!), mentre “Affari Tuoi” con De Martino si è dovuto accontentare di “solo” 4 milioni e mezzo. Chi l’avrebbe mai detto? Mediaset brinda, per una volta.

Insomma, il debutto del Grande Fratello 2025 si piazza in mezzo a una guerra di ascolti bella tosta. La fiction Rai ancora imbattuta, Simona Ventura che ci mette la faccia, e il prime time che cambia equilibri a ogni puntata. Sarà il carisma di Simona a far decollare il reality, o la gente rimarrà fedele alle vecchie abitudini? Boh, staremo a vedere. Intanto, popcorn alla mano e occhi puntati sul prossimo round.



