Simone, 40 anni, perde la vita per una mozzarella: il tragico epilogo a Roma

Nel tardo pomeriggio di ieri, Simone Necci, un quarantenne residente a Anagni, è deceduto presso l’ospedale San Camillo di Roma dopo una settimana di lotta per la vita. L’uomo era stato ricoverato in condizioni critiche a seguito di un incidente domestico che ha dell’assurdo: si era soffocato mentre mangiava mozzarella con prosciutto. Il tragico evento è avvenuto mercoledì scorso, quando Simone, operaio di un’azienda di trasporti a Frosinone, era tornato a casa durante la pausa pranzo per condividere un pasto con la compagna e il figlio di 10 anni.





Mentre stava inghiottendo un boccone di mozzarella, un pezzo di formaggio è finito accidentalmente nella trachea, causando una crisi respiratoria immediata. Dopo alcuni momenti di panico, Simone ha perso conoscenza ed è crollato a terra. La compagna, pur spaventata dalla situazione, ha tentato di aiutarlo, cercando di effettuare una manovra di disostruzione. Nonostante i suoi sforzi, è stata costretta a contattare il 118 per richiedere assistenza medica.

I paramedici sono arrivati rapidamente e, dopo aver fornito i primi soccorsi, hanno deciso di trasferire Simone all’ospedale di Colleferro, dove i medici hanno constatato la gravità della sua condizione. Tuttavia, la situazione era già disperata e, dopo pochi minuti, l’uomo è stato trasferito al San Camillo di Roma, arrivando in coma.

All’ospedale della capitale, i medici hanno fatto del loro meglio per stabilizzarlo, ma hanno immediatamente espresso forti dubbi sulla possibilità di una ripresa completa. Le preoccupazioni riguardavano principalmente i danni cerebrali permanenti che avrebbero potuto verificarsi a causa della prolungata mancanza di ossigeno, che si era protratta per circa 20 minuti. Durante la sua permanenza al San Camillo, Simone è rimasto in condizioni gravissime, e in alcune occasioni si era diffusa la notizia della sua morte, poi rivelatasi infondata.

Purtroppo, la tragedia si è concretizzata nel pomeriggio di ieri, quando i medici hanno confermato il decesso di Simone Necci. La notizia ha colpito profondamente la comunità di Anagni, dove l’uomo era ben conosciuto e rispettato. I suoi familiari e amici sono rimasti sconvolti dalla perdita improvvisa e tragica di una persona tanto amata.

Al momento, non sono stati comunicati dettagli specifici riguardo alla cerimonia funebre, ma si prevede che amici e parenti si riuniscano per dare l’ultimo saluto a Simone. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per la comunità, che si stringe attorno alla sua compagna e al figlio, in questo difficile momento.