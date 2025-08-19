Solleva il camion per aggiustare la ruota ma il mezzo lo travolge: morto Sergio Raimondo Casarano





Tragedia sulla provinciale 374, tra Taurisano e Miggiano, nel cuore del Salento. Un uomo di 65 anni, Sergio Raimondo Casarano, ha perso la vita mentre lavorava su un camion che aveva fermato a bordo strada per una riparazione. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di martedì 19 agosto, quando il sollevatore che teneva sospeso il veicolo ha ceduto, facendo precipitare il mezzo pesante sull’operaio.





Casarano, titolare di un’officina meccanica situata a Racale, era impegnato nella sostituzione di una ruota del camion. Secondo le prime ricostruzioni, il sollevatore, fondamentale per mantenere il mezzo in posizione sopraelevata, si è improvvisamente staccato, causando il crollo del veicolo. L’uomo è rimasto intrappolato sotto il peso del camion, riportando un trauma da schiacciamento estremamente grave.

I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno lavorato con grande rapidità per liberare l’uomo. I sanitari del 118, giunti poco dopo, hanno fornito le prime cure a Casarano e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Tricase. Nonostante gli sforzi dei medici, le condizioni dell’uomo si sono rivelate troppo critiche e il meccanico è deceduto poco dopo essere stato ricoverato.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle autorità competenti. Sul luogo del tragico evento sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Taurisano, affiancati dalla polizia locale e dagli ispettori dello Spesal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro). L’obiettivo delle indagini è chiarire le cause che hanno portato al cedimento del sollevatore e accertare eventuali responsabilità.

Il caso ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli strumenti utilizzati per la manutenzione dei mezzi pesanti. Gli ispettori dello Spesal stanno verificando se il sollevatore fosse conforme alle normative vigenti e se fossero stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza durante l’intervento. “È fondamentale comprendere cosa abbia determinato il cedimento improvviso dell’attrezzatura”, hanno dichiarato gli investigatori.

La comunità di Racale è sotto shock per la perdita di uno dei suoi cittadini più conosciuti e stimati. Sergio Raimondo Casarano era un meccanico esperto, noto per la sua professionalità e dedizione al lavoro. Il tragico incidente ha lasciato un vuoto nella sua famiglia e tra i suoi amici, che ora si stringono nel dolore.

Non si tratta purtroppo di un caso isolato. Incidenti simili continuano a verificarsi in Italia, spesso legati a problemi di sicurezza sul lavoro o a malfunzionamenti delle attrezzature. La vicenda di Casarano riporta alla luce l’importanza di garantire standard elevati di sicurezza per chi opera in settori ad alto rischio, come quello della manutenzione meccanica.



