Sondaggi, FdI in aumento al 30,5%: in una settimana la fiducia in Meloni cresce di mezzo punto





Secondo l’ultimo sondaggio Dire-Tecnè, realizzato tra l’8 e il 9 ottobre, Fratelli d’Italia conferma e rafforza il proprio consenso, nonostante le recenti manifestazioni pro-Gaza che hanno evidenziato critiche alla posizione del governo, considerata troppo cauta nel condannare le azioni di Israele a Gaza.





FdI guadagna lo 0,3% rispetto alla scorsa settimana e raggiunge il 30,5%. In crescita anche Forza Italia, che sale all’11,3% (+0,2% in sette giorni e +0,3% in un mese), complice probabilmente il successo elettorale in Calabria. La Lega registra un leggero incremento (+0,1% sia settimanale che mensile), attestandosi all’8,6%, nonostante le tensioni interne legate alla figura del generale Vannacci, vicesegretario contestato dalla componente più moderata del partito.

Sul fronte delle opposizioni, calano Pd (21,3%, -0,1%) e M5S (12,5%, -0,3% rispetto alla scorsa settimana ma +0,1% su base mensile), così come Alleanza Verdi e Sinistra, ora al 6% (-0,2% settimanale e -0,5% mensile). Cresce invece Azione, che arriva al 3,5% (+0,2% in una settimana, +0,3% in un mese). Italia Viva resta stabile all’1,8%, mentre +Europa scende all’1,4% (-0,1%).

Gradimento dei leader

Giorgia Meloni consolida la sua posizione con un incremento dello 0,5%, arrivando al 46,1% di giudizi positivi. La segue Antonio Tajani (39,4%, +0,4%). Giuseppe Conte è terzo con il 31,3% (-0,3%), seguito da Elly Schlein al 28,9% (-0,2%). Matteo Salvini risale al 27,2% (+0,2%). Seguono Carlo Calenda (20,8%), Bonelli (15,8%) e Fratoianni (15,3%), entrambi in calo dello 0,2%. Chiudono Riccardo Magi (14,3%) e Matteo Renzi (13,5%), entrambi in lieve flessione.

Fiducia nel Governo

La fiducia nel governo Meloni cresce dello 0,3% nell’ultima settimana e si attesta al 42,8%. Diminuiscono gli sfiduciati, ora al 49,4% (-0,1% settimanale e -0,7% mensile). La quota di indecisi si ferma al 7,8%.



