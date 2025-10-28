Sondaggio Mentana, se si votasse oggi la Meloni dominerebbe: crollo continuo per il Movimento Cinquestelle





Fossimo al Giro o al Tour, si direbbe: “Fratelli d’Italia in fuga”. C’è un solo uomo al comando, anzi una donna.





E il suo nome è Giorgia Meloni. Va così dall’autunno del 2022, quando FdI vinse le elezioni politiche, e la situazione sembra poter continuare in questa maniera ancora a lungo, almeno osservando i dati dell’ultimo sondaggio di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana.

Il partito della premier è di gran lunga il primo di tutto il panorama politico e anzi, complici le evidenti difficoltà delle opposizioni, allunga ulteriormente il passo. FdI è dato oggi al 31,2%, con un aumento dello 0,2 rispetto alla scorsa settimana.

Alle sue spalle, c’è il Partito democratico che però perde il terreno e cede lo 0,1, scendendo al 22 per cento.

Ancora peggio di Elly Schlein fa, nuovamente, Giuseppe Conte: il suo Movimento 5 Stelle è ora infatti al 12,8%, dopo aver lasciato per strada lo 0,4% in sette giorni.

A destra, la Lega di Matteo Salvini cede lo 0,3% (il Carroccio ora è all’8,2%) mentre Forza Italia rosicchia lo 0,2% e si avvicina all’alleato portandosi all’8,1 per cento.

Nel centrosinistra, salgono Alleanza Verdi e Sinistra (ora al 6,8%) mentre sono sempre staccati Azione di Carlo Calenda (al 3,1%) e Italia Viva di Matteo Renzi (dato al 2,5%).

Chiudono il quadro +Europa (all’1,6%) e Noi Moderati (all’1%).



