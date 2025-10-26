Sono mamma di 250 bambole reborn – mi fermano al supermercato e i miei amici mi giudicano





Sylvia Heszterterenyiova è madre di due figlie adulte e possiede una collezione sempre più grande di 250 bambole reborn ultra realistiche. Da quando ha ricevuto in regalo la prima, ne è rimasta completamente affascinata.





Originaria di Sydney, in Australia, Sylvia, 51 anni, racconta di avere un legame speciale con i suoi “bebè reborn”, che possono costare fino a 6.000 sterline ciascuno. Tutto è cominciato con un regalo di compleanno inaspettato da parte delle sue figlie.

“Quando le mie figlie, Veronika (32) e Sofia (28), erano piccole, adoravo cambiare loro i pannolini, vestirle con abiti carini e cullarle per farle addormentare”, ha raccontato Sylvia al Mirror.

“Quando sono cresciute, mi è mancato tutto questo. Ma il giorno del mio quarantesimo compleanno, le mie bambine avevano preparato la soluzione perfetta.”

Quel giorno, Sylvia sentì suonare il campanello. Aprì la porta e trovò un cesto sulla soglia, coperto da una copertina.

“Sollevai la coperta e rimasi senza parole. Mi fissava il viso più dolce che avessi mai visto. C’era un bigliettino: ‘Sono Isabella, ti prenderai cura di me?’”

Le figlie, sorridenti, le dissero: “Buon compleanno!”. La bambina aveva dita arricciate, labbra rosate e guance paffute — ma non era reale: era una bambola reborn di vinile.

Sylvia ne era rimasta affascinata. “Avevo sentito parlare delle reborn, ma non ne avevo mai vista una dal vivo. Da quel momento, ne volevo altre.”

Dopo aver scoperto che le figlie l’avevano acquistata su eBay, Sylvia iniziò a curiosare sul sito e trovò migliaia di annunci. Ne comprò subito alcune, tra cui una coppia di gemelli maschio e femmina. “Quando ho vinto l’asta, ho esultato. E da lì… è stato amore a prima vista. Ero completamente presa.”

Decise poi di imparare a crearle da sola. Frequentò un corso e realizzò la sua prima bambola, Sally. “Quando l’ho tenuta in braccio, ho capito che volevo farlo per lavoro.” Così nacque la sua attività: Fairies Reborn Magic Nursery.

Con l’aiuto delle figlie, Sylvia si divertiva a vestire, lavare e portare a spasso le sue reborn, trattandole come neonati veri.

“Non possiamo lasciarle chiuse in casa tutto il giorno!”, diceva.

Così caricava in auto passeggini e giocattoli, e partiva con le sue “figlie” per nuove avventure: spiaggia, campeggio, cinema, ristoranti, perfino gite a cavallo e pattinaggio.

Un giorno, mentre faceva la spesa, una donna si avvicinò al carrello:

“Oh, che bella bambina!”, esclamò. Poi, toccandola, restò di stucco. “Pensavo fosse vera!”

Sylvia sorrise: “È una reborn”. La donna, affascinata, le chiese persino di tenerla in braccio.

“Mi scaldava il cuore vedere quanta gioia portavano agli altri”, racconta.

A casa, Sylvia creò per ognuna un album personale, con foto delle loro “avventure”, nomi sulle copertine e persino ecografie trovate online.

“Le bambole mi guardano da ogni stanza, con i loro visetti adorabili. Hanno più vestiti e accessori di me!”

Insieme alla figlia Sofia, realizzò persino due gemelline siamesi, chiamate Kendall e Kylie, come progetto artistico. “Erano insolite, ma le amavamo ugualmente.”

Oggi, Sylvia possiede 250 reborn, ma contando anche le altre — bambole di porcellana, vintage e d’epoca — la collezione arriva a 27.000 pezzi.

“Sono ovunque in casa, e chiunque entri resta senza parole.”

Alcune sue amiche non comprendono la passione, ma Sylvia è felice:

“Le reborn portano gioia. Aiutano persino i pazienti affetti da Alzheimer a recuperare ricordi. Sono grata di poter unire il mio lavoro e il mio hobby. Dico sempre che sono ‘perennemente incinta’, perché sto sempre creando un nuovo bebè.”

“Ringrazierò per sempre Veronika e Sofia per avermi fatto scoprire questo mondo. Così posso continuare ad ampliare la mia famiglia… senza più partorire!”

Oggi le sue figlie vivono per conto loro, ma Sylvia non si sente mai sola:

“Le mie reborn sono parte della famiglia. Non le cambierei per nulla al mondo.”



