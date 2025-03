Sottomarino turistico si inabissa in Egitto: almeno 6 morti e 9 feriti

Nelle prime ore di questa mattina, un sottomarino turistico è affondato nelle acque antistanti Hurghada, una rinomata località egiziana sul Mar Rosso. Secondo le informazioni disponibili, l’imbarcazione, identificata come “Sindbad”, ospitava circa 40 passeggeri di diverse nazionalità. Il bilancio attuale è di almeno sei vittime e nove feriti, quattro dei quali versano in condizioni critiche. Altri 29 passeggeri sono stati tratti in salvo dalle squadre di soccorso.​





L’incidente è avvenuto nelle vicinanze del porto di Hurghada, non lontano da uno dei noti hotel della zona. Le cause dell’affondamento sono ancora in fase di accertamento. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per determinare le circostanze esatte dell’accaduto.​

I feriti sono stati immediatamente trasferiti negli ospedali più vicini per ricevere le cure necessarie. Le operazioni di soccorso sono state tempestive, grazie all’intervento di numerose unità di emergenza presenti nella zona.​

Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza delle escursioni subacquee nella regione del Mar Rosso, una destinazione molto popolare tra i turisti per la bellezza dei suoi fondali e delle barriere coralline. Le autorità egiziane stanno valutando ulteriori misure per garantire la sicurezza dei visitatori e prevenire simili incidenti in futuro.​

In attesa di ulteriori aggiornamenti, le famiglie delle vittime e dei dispersi sono state informate e stanno ricevendo supporto dalle autorità competenti. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi della situazione, esprimendo cordoglio e solidarietà alle persone colpite da questa tragedia.