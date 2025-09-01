Sparisce l’incasso della Festa de L’Unità: borsa rubata con un abile colpo





Un’ingente somma di denaro, pari a circa 8.000 euro, è stata sottratta durante la serata conclusiva della Festa de L’Unità di Borgata Città, a Le Budrie di Persiceto. L’episodio si è verificato venerdì scorso intorno alle ore 22:00, ma la notizia è stata diffusa solo ieri, poiché gli organizzatori avevano inizialmente preferito mantenere la riservatezza sulla vicenda. Non si tratta del primo caso simile, poiché un episodio analogo si era verificato nel 2021.





Secondo quanto riportato da Tommaso Cotti, ex vicesindaco di San Giovanni e responsabile delle feste del Partito Democratico di Persiceto, gli organizzatori stavano riponendo l’incasso della serata in una borsa, posizionata su una scrivania vicino a una cassa, nell’area adibita a ufficio. Mentre erano intenti a riordinare lo spazio, un giovane con il volto parzialmente coperto da un cappello ha fatto irruzione nell’area, ha afferrato la borsa e si è dato alla fuga.

Nonostante il tentativo di inseguimento da parte degli organizzatori, il ladro, dimostrando notevole rapidità, ha raggiunto un complice che lo attendeva a bordo di un’automobile. Il malvivente è salito sul veicolo e i due si sono dati alla fuga.

Secondo alcune testimonianze, l’automobile dei due malviventi sarebbe una Volkswagen bianca con la targa posteriore coperta.

“Abbiamo immediatamente contattato i Carabinieri, informandoli dell’accaduto – prosegue Cotti – e sono intervenuti tempestivamente con un’autovettura. I militari hanno effettuato anche una perlustrazione dell’area. Ritengo che le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sul territorio, comprese quelle a Le Budrie, possano essere utili alle indagini delle forze dell’ordine. Auspichiamo che i responsabili vengano individuati e assicurati alla giustizia”. La Festa de L’Unità di Borgata Città si è svolta dal 14 al 26 agosto, prevedendo anche momenti di confronto. “A Borgata Città – continua Cotti – non si partecipa solo per motivi di svago, ma la festa rappresenta anche un’occasione per discutere di politica e confrontarsi sul futuro del nostro territorio. Resta comunque il rammarico per quanto accaduto, poiché vanifica in parte l’impegno e la dedizione dei numerosi volontari. Nel 2021 abbiamo subito un altro furto, in cui furono sottratti circa 5.000 euro in circostanze diverse. Non abbiamo dato risalto a questo episodio – conclude Cotti – per evitare di alimentare l’allarmismo nel nostro territorio, considerando che il senso di insicurezza percepito dalle famiglie e dalle imprese di San Giovanni è già molto elevato”.



