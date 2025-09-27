Standing ovation per Flavio Insinna al suo debutto Rai dopo l’addio a La7, un ritorno da protagonista





Sul palco di Tale e Quale Show, la quindicesima edizione del varietà condotto da Carlo Conti su Rai1, il debutto di Flavio Insinna è stato salutato con entusiasmo dal pubblico, che si è alzato in piedi per applaudirlo. L’attore, che ha vestito i panni del cantautore Lucio Corsi, si è esibito insieme a Gabriele Cirilli, protagonista di un’interpretazione originale nel ruolo di Luciano Pavarotti. L’ovazione del pubblico non è stata solo per la performance, ma soprattutto per il ritorno di Insinna in Rai, dopo il passaggio a La7 nel 2023 e il successivo ritorno nel ruolo di concorrente.





A sostegno della decisione di partecipare a Tale e Quale Show in coppia con Cirilli, Insinna ha risposto a una battuta del giudice Cristiano Malgioglio spiegando: “È mio fratello”, sottolineando il forte legame personale e professionale che lo unisce all’attore, loro che si conoscono sin dal 1988, quando frequentavano insieme il laboratorio teatrale di Gigi Proietti. L’amicizia profonda con Cirilli è stata determinante per accettare l’invito, permettendo a Insinna di vivere questo ritorno in Rai con serenità e leggerezza, come ha dichiarato: “Senza Cirilli non avrei mai accettato di partecipare al programma”.

La particolarità di quest’anno è rappresentata dalla novità del “duetti impossibili”: coppie di cantanti che nella realtà non si sono mai esibiti insieme, riprodotti da coppie di concorrenti. Nella prima puntata, andata in onda il 26 settembre, Insinna e Cirilli hanno dato vita a una performance mai realizzata prima dai veri artisti a cui si sono ispirati.

Questa edizione, che si articolerà in sette puntate, conferma inoltre la presenza della giuria fissa composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, insieme a un giudice speciale ospite in ogni serata, per un’esperienza musicale e televisiva che coinvolge totalmente il pubblico da casa attraverso votazioni social.

Flavio Insinna torna dunque in Rai non in veste di conduttore, ma in un ruolo inedito che segna un nuovo capitolo nella sua carriera televisiva, infondendo energia e amicizia a uno dei programmi più amati del palinsesto italiano.



