“Stavo per lasciare Mediaset, Pippo Baudo mi fece cambiare idea”: il racconto di Gerry Scotti





Il celebre presentatore televisivo Gerry Scotti ha voluto rendere omaggio a Pippo Baudo, scomparso di recente, condividendo un ricordo personale che sottolinea il profondo legame tra i due. Attraverso una clip trasmessa dal Tg5, Scotti ha espresso la sua gratitudine verso Baudo, ricordando un episodio significativo della sua carriera negli anni Ottanta.





Nel suo messaggio, Scotti ha raccontato come Baudo, in quel periodo direttore artistico di Canale 5, abbia avuto un ruolo decisivo nel convincerlo a rimanere in Mediaset, nonostante altre opportunità lavorative fossero all’orizzonte. “Difficile riassumere in pochi secondi tutto quello che vorrei dire su Pippo. La prima cosa che mi colpisce in queste ore è il senso di gratitudine che sta ricevendo dal mondo della tv, cinema e musica. Un uomo che ha lasciato un profondo segno”, ha dichiarato Scotti.

Il conduttore ha poi aggiunto: “Io gli devo particolare gratitudine, perché a metà degli anni Ottanta, quando non avevo ancora ben deciso cosa fare della mia vita e stavo per ascoltare altre sirene, lui in quel breve periodo era direttore artistico di Canale 5. Bastò una sua telefonata perentoria in cui mi chiedeva dove volessi andare: ‘Stai lì che qualcosa da farti fare la troveremo’. Bene Pippo, grazie, sono 40 anni che sto lì”.

Questo episodio risale alla breve parentesi di Pippo Baudo a Mediaset, avvenuta alla fine degli anni Ottanta. Dopo aver ottenuto grandi successi alla guida del Festival di Sanremo, Baudo accettò l’offerta di lasciare la Rai per firmare con Mediaset. Durante quel periodo, oltre a condurre diversi programmi televisivi, fu nominato direttore artistico di Canale 5. Tuttavia, la sua permanenza nell’azienda fu breve: dopo pochi mesi, Baudo decise di rescindere il contratto con Mediaset, una scelta che comportò anche la cessione della famosa palazzina romana a Silvio Berlusconi come penale.

Nonostante la breve durata della collaborazione tra Baudo e Mediaset, l’intervento del celebre conduttore si rivelò cruciale per la carriera di Gerry Scotti. Da allora, Scotti è rimasto una figura centrale nel panorama televisivo italiano, diventando uno dei volti più amati del pubblico e contribuendo al successo di numerosi programmi.

Il messaggio di Gerry Scotti si conclude con un tributo affettuoso a Pippo Baudo: “Però una cosa voglio dirtela, come ha detto già il mio amico Carlo Conti: da oggi, per noi, la Tv sarà spenta”. Queste parole sottolineano l’impatto indelebile che Baudo ha avuto sulla televisione italiana e su coloro che hanno avuto l’opportunità di collaborare con lui.

La scomparsa di Pippo Baudo ha generato un’ondata di commozione nel mondo dello spettacolo italiano. Numerosi personaggi del cinema, della musica e della televisione hanno espresso il loro cordoglio e condiviso ricordi personali legati al celebre presentatore. La figura di Baudo, considerata una colonna portante della televisione italiana per decenni, continuerà a essere ricordata per il suo talento e la sua capacità di innovare.

Gerry Scotti, attualmente impegnato nella conduzione de La Ruota della Fortuna, non ha mancato di sottolineare quanto Baudo abbia influenzato la sua carriera e quanto sia stato significativo il loro rapporto professionale. Con il suo racconto, Scotti ha voluto rendere omaggio a un uomo che ha contribuito a plasmare il panorama televisivo italiano e che ha lasciato un segno indelebile nella storia dello spettacolo.



