Stelle riflettono sulla maternità: Tributi emotivi di John Travolta ed Emily Ratajkowski

Domenica per la Festa della Mamma, John Travolta ha condiviso un ritratto di famiglia con due dei loro figli in ricordo della sua defunta moglie, Kelly Preston.





“Buona Festa della Mamma Kelly! Hai fatto un ottimo lavoro!! Ti amiamo!” ha scritto l’attore 71enne accanto alla foto che includeva Preston seduta accanto a lui, con la loro figlia Ella Bleu, 25 anni, e il figlio Ben, 14 anni.

Preston e Travolta hanno anche un figlio di nome Jett, che purtroppo è morto nel 2009 all’età di 16 anni a seguito di una crisi epilettica.

Forse più conosciuta per i suoi ruoli in Gemelli e Jerry Maguire, Preston è morta di cancro al seno nel 2020 all’età di 57 anni.

Teddi Mellencamp, 43 anni, ha dimostrato che quando si tratta di maternità, la collaborazione è fondamentale. È andata all’esibizione di Wango Tango a Huntington Beach, in California, sabato sera con Christine Mecklenburg, la madre della sua figliastra 16enne Bella, dove l’ex star di The Real Housewives of Beverly Hills ha presentato uno dei cantanti.

L’attrice della realtà, che sta combattendo contro un cancro in stadio quattro, ha scritto: “Questo è di cosa si tratta la Festa della Mamma: celebrare con le mamme che ami e sostenersi a vicenda”, insieme a una foto di se stessa, Mecklenburg e Bella con i suoi figli, Slate, 12 anni, Cruz, 10 anni, e Dove, 5 anni.

La modella 33enne Emily Ratajkowski ha pubblicato una vecchia foto sensuale di se stessa mentre aspettava suo figlio Sylvester, ora 4 anni. Il bambino, di nome Sly, è condiviso dal modello e dal suo ex marito, Sebastian Bear-McClard.

La veterana della passerella ha anche incluso una foto di se stessa con un dispositivo nel seno per evidenziare gli aspetti meno glamour della genitorialità. Ha commentato: “Buona Festa della Mamma :)” accanto al carillon di foto adorabili.

Insieme alle sue figlie Kourtney, 46 anni, Kim, 44 anni, Khloe, 40 anni, Kylie, 27 anni e Kendall, 29 anni, Kris Jenner ha onorato tutte le generazioni di mamme e figure materne della sua famiglia, inclusa sua madre, MJ Campbell.

“Buona Festa della Mamma a tutte le incredibili mamme là fuori! Oggi celebriamo VOI”, ha scritto la star de I Kardashian.

“L’amore che date, i sacrifici che fate, la forza che portate e il modo in cui tenete insieme le vostre famiglie con così tanto cuore! Alle mie figlie Kourtney, Kim, Khloé e Kylie, vedere ognuna di voi diventare madri è stato uno dei più grandi doni della mia vita.”

“Essere madre di tutti i miei figli è stato il privilegio più grande”, ha detto.

“E alla mia stessa bellissima mamma, MJ, grazie per avermi mostrato cosa significa essere resilienti, guidare con amore e mettere sempre la famiglia al primo posto”, ha scritto dopo aver onorato sua madre.

La 34enne Emma Roberts ha pubblicato diverse foto adorabili di se stessa e del suo figlio di 4 anni, Rhodes, con il suo ex fidanzato 40enne Garret Hedlund. L’attrice di Madame Web ha scritto: “Amo essere la tua mamma ❤️”.

Nelle sue Storie di Instagram, la star di American Horror Story, figlia dell’attore Eric Roberts, ha anche onorato sua madre Kelly Grace, scrivendo: “Buona Festa della Mamma Mamma. Ti amo.”

Domenica, Brooke Shields, 59 anni, ha reso omaggio a sua madre e alle sue figlie, mostrando loro alcune vecchie foto. Ha anche onorato sua madre, Teri Shields, che è stata la sua manager di lunga data.

“Il più grande regalo che abbia mai ricevuto: essere una mamma. Mando amore a tutti oggi: le mamme, le madri acquisite, le nonne, quelli che mancano le loro mamme, quelli che desiderano diventare mamme, quelli con relazioni complicate con le loro mamme, quelli che lottano con la fertilità, i caregiver, quelli che intervengono per essere madri nonostante non siano biologicamente collegati, quelli che hanno perso un figlio… tutti. Tanto amore per questa Festa della Mamma”, ha condiviso l’attrice Madre della sposa.

La 46enne Katie Holmes ha pubblicato una foto d’epoca di se stessa e di sua madre Kathleen durante un pasto festivo.

“Buona Festa della Mamma a tutte le mamme là fuori”, ha scritto l’attrice e regista di Rare Objects. “Grazie mamma per tutto. Ti amo profondamente ♥️♥️♥️♥️♥️”

La 36enne Rumer Willis ha pubblicato foto del suo viaggio di gravidanza, una delle quali era molto simile alla copertina nuda di Vanity Fair di sua madre Demi Moore nel 1991.

La star di Dr. Odyssey ha anche pubblicato foto di sua figlia Louetta – che condivide con il suo ex fidanzato Derek Richard Thomas – da neonata e quello che sembrava essere una foto recente della bimba di 21 mesi.

“Che onore essere tutto per una piccola persona”, ha condiviso in un post separato.

Khloe Kardashian ha pubblicato alcuni regali della Festa della Mamma che sua figlia di sette anni True le ha fatto a scuola. Uno era un’immagine incorniciata di Khloe, True e il loro fratellino di due anni Tatum realizzata con tessuto bianco e nero. “Ti amiamo mamma!” sembra essere stato ricamato sul pezzo dallo studente della scuola elementare, che ha anche incluso cuori rossi.

“Sei gentile”, “Ti prendi cura di me” e “Organizzi viaggi” erano alcuni degli altri punti salienti dell'”Elenco di 10 motivi per cui ti amo!”.

In adorabili immagini sui suoi Instagram Stories, la 19enne nipote acquisita di Khloe, Alabama Barker, ha reso omaggio alla sua matrigna Kourtney e a sua madre, Shanna Moakler, 50 anni.

Come “la base della mia forza”, ha reso omaggio a Moakler. Le parole non possono esprimere quanto il tuo amore senza fine, la tua generosità e il tuo sostegno abbiano influenzato chi sono.

A Kourtney, ha scritto: “Buona Festa della Mamma a qualcuno che ha scelto di farmi sua. Sei entrata nella mia vita con pazienza, premura e il cuore aperto.”

Pubblicando una foto di famiglia di qualche anno fa con i loro figli Ella, ora 21 anni, Michael, 19 anni, Brendan, 16 anni e Grace 15 anni, Mark Wahlberg, 53 anni, ha onorato sua moglie Rhea Durham, 46 anni.

“Buona Festa della Mamma tesoro!!! ❤️❤️❤️❤️”, ha scritto la star di Flight Risk.

Ha anche ricordato Alma, sua madre defunta, scomparsa nel 2021 all’età di 78 anni. Accanto a una foto di se stesso, sua moglie e i suoi figli con la loro nonna, ha scritto: “Buona Festa della Mamma ⁽⿽ ti manco mamma.”

In un lungo omaggio a sua moglie Hilary Duff, 37 anni, il musicista Matthew Koma ha condiviso numerose foto di lei con i loro figli, Luca, 12 anni, dal suo precedente matrimonio con Mike Comrie, e Banks, 5 anni, Mae, 3 anni e Townes, 1 anno.

“Mi piace essere genitori con te, così tanto. Soprattutto perché mi dà il posto in prima fila per vedere quanto i nostri figli ti amano e non c’è niente di più dolce.”

La 24enne attrice di Snow White Rachel Zegler ha pubblicato una carina foto di se stessa che abbraccia sua madre Gina sui suoi Instagram Stories con la didascalia: “Buona Festa della Mamma”.

JoJo Siwa, 21 anni, ha condiviso adorabili vecchie foto di se stessa con sua madre, Jessalyn. Ha condiviso una foto di loro che trasportavano valigie attraverso un aeroporto insieme alla didascalia: “Buona Festa della Mamma a questo essere umano speciale speciale”.

Nell’altra istantanea dei suoi primi giorni come ballerina, si è riferita a sua madre come “Il mio viaggio e letteralmente”, aggiungendo “Questo viaggio della vita sarebbe un assoluto disastro senza di te. Grazie per tutto. Ti amo oltre e meriti di essere celebrata ogni giorno.”

In modo leggermente sensuale, il 55enne Matthew McConaughey ha augurato buon compleanno alla sua 42enne moglie Camila Alves. Mentre McConaughey preparava la colazione per sua moglie e madre dei loro figli, Levi, 16 anni, Vida, 15 anni e Livingston, 12 anni, il vincitore dell’Oscar e l’ex modello indossavano solo camicie da notte.

Uova, bacon e un sorgente di tequila preparato con la loro Tequila Organica Pantalones sembravano far parte del pasto. Accanto alle foto seducenti, l’attore ha commentato: “Giorno libero per mamma”.

Chris Pratt, 45 anni, ha condiviso foto di sua moglie Katherine Schwarzenegger, 35 anni, ed è rimasto stupito da ciò che le madri possono fare in un giorno. Ford, sei mesi, Eloise, quasi tre anni, e Lyla, quattro anni, sono i figli della coppia. Insieme alla sua ex moglie Anna Faris, la star del franchise di Jurassic Park ha un figlio di 12 anni di nome Jack.

“Come fanno le mamme a farcela? Seriamente. È come gestire un circo, un ospedale e una cucina a cinque stelle tutto insieme. I nostri figli hanno vinto il jackpot con te e anch’io. Ti amiamo. Buona Festa della Mamma, Capo!”

‘Buona Festa della Mamma’, Justin Bieber, 31 anni, ha condiviso una carina foto in bianco e nero di sua moglie Hailey, 28 anni, che bacia il piede del loro figlio Jack mentre in sottofondo suonava This Will Be (An Everlasting Love) di Natalie Cole.

La coppia ha accolto il loro figlio nell’agosto 2024.

Nelle sue Storie di Instagram, il cantante di Yummy ha anche reso omaggio a sua madre, Pattie Mallette, 50 anni, condividendo una foto d’infanzia con la canzone “Dear Mama” di Tupac Shakur in sottofondo.

La 38enne Lindsay Lohan ha scritto: “Buona Festa della Mamma a mia mamma e a tutte le mamme meravigliose là fuori!” in onore della sua madre 62enne, Dina. La tua grazia, forza e amore sono inestimabili. È il tuo giorno! Festa della Mamma.

“Sei la GOAT, mamma. Buona Festa della Mamma”, ha scritto Jennifer Garner in omaggio a sua madre Patricia Ann Garner.

Ha pubblicato un video montaggio di loro due mentre si allenano, cucinano e persino appaiono in uno show mattutino.

La colonna sonora degli estratti era la canzone “Goat” di Mike Floss.

Il termine ‘migliore di tutti i tempi’, o GOAT, è diventato popolare negli ultimi anni.

Con il suo ex marito Ben Affleck, Garner, 53 anni, è madre di tre figli: Violet, 19 anni, Fin, 16 anni e Samuel, 13 anni.

Durante le vacanze, Gisele Bundchen ha pubblicato la prima immagine del suo figlio neonato sui social media.

La 44enne bellezza brasiliana e il suo fidanzato Joaquim Valente sono genitori di un bambino il cui nome non ha rivelato.

In una foto, teneva il bambino in braccio mentre indossava una tutina bianca con la scritta “I ❤️ mom” stampata sul retro.

La bellezza ha anche usato l’occasione per onorare sua madre, Vânia, con foto dopo che è scomparsa nel gennaio 2024, all’età di 75 anni.

Gisele ha didascaliato il post: “Sono stata tranquilla qui, ma molto impegnata a vivere la vita… A volte, i momenti più belli non vengono condivisi – sono semplicemente vissuti.”

“Ultimamente, mi sto abbracciando ai ritmi più lenti, alle connessioni reali, alla bellezza delle lezioni che arrivano con l’essere presente.”

“Oggi, per la Festa della Mamma, mi manca in particolare mia madre, ma il mio cuore è pieno. Essere madre è stato il mio più grande dono, un viaggio che mi umilia, mi insegna e mi riempie di gratitudine ogni singolo giorno. A tutte le madri là fuori, il vostro amore plasma il mondo in modi che le parole non possono descrivere. Vi vedo, vi onoro. Buona Festa della Mamma! Vi mando così tanto amore! ❤️”