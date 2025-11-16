“Straordinario dentro e fuori dal campo”: muore a 22 anni il calciatore Vincenzo Bochicchio in un incidente a Potenza





Oggi il mondo del calcio in Lucania è in lutto per la tragica morte di Vincenzo Bochicchio, un promettente calciatore di soli 22 anni, deceduto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale Oraziana, nel comune di Ripacandida, in provincia di Potenza. L’incidente si è verificato nella notte tra sabato 15 e domenica 16 novembre, quando l’auto su cui viaggiava Bochicchio, insieme a un amico, si è scontrata con un’altra vettura, a bordo della quale si trovavano altri due giovani.





Il violento impatto ha causato ferite anche agli altri tre ragazzi coinvolti. Uno di loro è stato trasportato in ospedale in codice rosso, mentre gli altri due sono stati soccorsi in codice giallo. Le condizioni del giovane ricoverato sono gravi, e le autorità locali stanno monitorando la situazione.

La notizia della morte di Vincenzo Bochicchio ha scosso profondamente la comunità locale, che ha espresso il proprio cordoglio attraverso numerosi messaggi sui social media. L’amministrazione comunale di Maschito, paese di origine del calciatore, ha rilasciato una nota ufficiale in cui si legge: “La nostra Comunità è stata colpita da una notizia terribile. In un grave incidente avvenuto ieri sera ha perso la vita Vincenzo Bochicchio. Aveva solo 22 anni, una giovane vita spezzata troppo presto. Un ragazzo conosciuto e benvoluto da tutti. Il suo amico, Rosario, che viaggiava con lui, è ora in ospedale.”

Nell’altra auto coinvolta nell’incidente viaggiavano due ragazzi di Ripacandida, anch’essi rimasti feriti. Le due comunità, già vicine, si trovano ora unite nel dolore per la perdita di un giovane promettente. Il sindaco di Maschito, Luigi Rafti, ha aggiunto: “L’Amministrazione Comunale e tutta la comunità si stringono con profonda commozione attorno ai familiari, agli amici e anche alla comunità di Ripacandida, sconvolti da questa tragedia che ha interrotto un sabato sera come tanti. A tutti voi va il nostro pensiero, la nostra preghiera e il nostro più sincero abbraccio.”

Il mondo sportivo lucano ha risposto con un’ondata di solidarietà e ricordi affettuosi. La Usd Candida 1984, la squadra in cui militava Bochicchio, ha pubblicato un messaggio di cordoglio: “L’USD Candida e tutti i suoi calciatori sono uniti nel dolore per la tragica scomparsa di Vincenzo Bochicchio, nostro calciatore e compagno di squadra. Vincenzo è volato in cielo, lasciando dietro di sé un vuoto che fa male al cuore, un silenzio che pesa, un dolore che nessuna parola riuscirà mai a colmare. La sua perdita è una ferita profonda, ingiusta, che sconvolge tutti noi.”

Anche l’Asd Maschito ha voluto esprimere il proprio dolore: “Oggi il nostro cuore è incredibilmente pesante. La nostra comunità e la nostra squadra piangono la scomparsa del nostro amato amico Vincenzo Bochicchio. È difficile trovare le parole per descrivere un vuoto così grande. Vincenzo non era solo un talento straordinario in campo, un grande giocatore che ha indossato la nostra maglia con orgoglio, passione e dedizione ineguagliabili. Ma ciò che ricorderemo di lui con più forza è la persona meravigliosa che era fuori dal campo: una persona incredibilmente sensibile, sempre pronta ad ascoltare e a offrire conforto.”



