Studentessa di 15 anni muore travolta da un’auto alla fermata del bus





Tragedia a Giustino, piccolo centro della Val Rendena in provincia di Trento, dove questa mattina, intorno alle 7.15, una studentessa di 15 anni è deceduta a seguito di un grave incidente stradale. La giovane si trovava nei pressi della fermata del bus scolastico, situata lungo la strada statale 239, quando è stata investita da un mezzo pesante in transito. L’impatto, avvenuto in pieno orario di ingresso a scuola, si è rivelato fatale.





Secondo una prima ricostruzione, la ragazza stava attendendo l’arrivo del pullman che l’avrebbe portata a lezione quando, per cause ancora da accertare, un autoarticolato l’ha travolta. I traumi riportati sono stati immediatamente giudicati gravissimi e, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, non è stato possibile salvarle la vita.

L’allarme è scattato subito dopo l’incidente. Dalla centrale operativa di Trento è stato fatto decollare l’elisoccorso, mentre sul luogo della tragedia sono arrivate due ambulanze del 118, una squadra dei vigili del fuoco volontari e le forze dell’ordine per i rilievi. I sanitari hanno tentato manovre di rianimazione per diversi minuti, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. La giovane è stata dichiarata deceduta sul posto.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Giustino, dove la studentessa era molto conosciuta. La strada statale 239 è rimasta a lungo bloccata, con inevitabili disagi alla circolazione, per consentire l’intervento dei soccorritori e i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, che hanno avviato le indagini per chiarire le responsabilità dell’incidente.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando la posizione esatta della ragazza al momento dell’impatto. Non è ancora chiaro se si trovasse esattamente sulla fermata o nelle immediate vicinanze della carreggiata. L’autista del camion, sotto choc per l’accaduto, è stato ascoltato dalle autorità competenti e sarà sottoposto agli accertamenti di rito previsti in questi casi.

Il dramma avviene a pochi giorni di distanza da un altro tragico episodio sulle strade, che ha visto la giovane pattinatrice italiana Julia Marie Gaiser, 23 anni, perdere la vita dopo essere stata investita da un camion a Salisburgo. Due vicende che riportano l’attenzione sulla sicurezza dei pedoni, in particolare dei ragazzi che ogni giorno utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere le scuole.

La comunità locale si è stretta attorno alla famiglia della vittima, profondamente segnata da una perdita improvvisa e dolorosa. La ragazza, descritta come solare e molto legata ai compagni di classe, frequentava con impegno la scuola della zona e aveva davanti a sé un futuro spezzato troppo presto.

Intanto la Procura di Trento ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull’accaduto. Gli inquirenti stanno valutando se possano emergere responsabilità legate alla condotta di guida o ad altri fattori esterni, come la visibilità e le condizioni della strada. Gli esiti delle indagini saranno determinanti per stabilire eventuali conseguenze penali.

L’incidente di questa mattina a Giustino rappresenta un duro colpo per tutta la Val Rendena, una zona solitamente tranquilla, ora scossa da un evento che lascia sgomenta l’intera comunità. La scuola frequentata dalla giovane ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, annunciando iniziative di commemorazione nei prossimi giorni.



