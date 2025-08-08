Sul set della nuova campagna lingerie, Michelle Hunziker ripensa allo scatto in perizoma del ’94





La conduttrice televisiva Michelle Hunziker è tornata sotto i riflettori per una nuova campagna pubblicitaria dedicata a un brand di biancheria intima. Questo progetto ha riportato alla mente della showgirl uno dei momenti più significativi della sua carriera: il famoso shooting del 1994, che segnò il suo ingresso nel mondo dello spettacolo. All’epoca, appena diciassettenne, la giovane Michelle fu scelta tra centinaia di aspiranti modelle, diventando il volto di una campagna che la immortalava di schiena, con il lato B in primo piano e una lunga treccia bionda a completare l’immagine.





La pubblicità del 1994 fu un trampolino di lancio inaspettato per la sua carriera. Nonostante le fosse stato promesso l’anonimato, il successo della campagna rese immediatamente riconoscibile il suo volto. “La gente mi fermava e mi diceva: ‘Non me la immaginavo con la faccia così!’. Posso dire di essere entrata nel mondo dello spettacolo da dietro”, ha raccontato la conduttrice, ricordando quei momenti di svolta.

Oggi, a 48 anni, Michelle Hunziker è tornata sul set per uno shooting fotografico legato al medesimo settore, quello della lingerie. La conduttrice ha condiviso alcuni momenti del backstage sui social media, mostrando dettagli curiosi del lavoro dietro le quinte. In particolare, ha attirato l’attenzione il trucco applicato sui glutei, una tecnica utilizzata per esaltare ulteriormente il lato B nelle fotografie. “Back in the days”, ha scritto Michelle sui suoi profili social, richiamando il passato e sottolineando il legame tra questa nuova esperienza e quella che l’ha resa celebre.

Nonostante questa estate sia per lei un periodo di vacanza e relax, Michelle Hunziker non ha messo da parte gli impegni professionali. Dopo aver trascorso qualche giorno in Grecia, precisamente a Mykonos, insieme alla famiglia e al nuovo compagno Nino Tronchetti Provera, la conduttrice ha ripreso la sua attività lavorativa. Durante il soggiorno sull’isola greca, Michelle ha pubblicato la prima foto social accanto al suo nuovo partner, segnando un ulteriore capitolo nella sua vita personale.

Il viaggio in Grecia è stato un’occasione speciale per riunire tutta la famiglia. Con lei c’erano la figlia Aurora Ramazzotti, accompagnata dal futuro marito Goffredo Cerza e dal loro bambino Cesare, oltre alle figlie Sole e Celeste, nate dalla relazione con l’ex marito Tomaso Trussardi. Anche il cantante Eros Ramazzotti, ex marito della conduttrice e padre di Aurora, ha preso parte alla vacanza. Questo clima familiare ha permesso a Michelle di godersi momenti di serenità prima di tornare agli impegni professionali.

Riflettendo sul passato e sul presente della sua carriera, Michelle Hunziker ha sottolineato come quel primo shooting del 1994 abbia rappresentato un punto di svolta. Da allora, la sua ascesa nel mondo dello spettacolo è stata inarrestabile: televisione, cinema, musica, teatro e pubblicità sono stati i settori in cui si è distinta come uno dei volti più amati dal pubblico italiano.

La nuova campagna pubblicitaria segna dunque un ritorno simbolico alle origini per la conduttrice, che continua a essere un’icona di bellezza e professionalità nel panorama dello spettacolo italiano. “Chi l’avrebbe mai detto, a 48 anni”, ha commentato Michelle Hunziker durante il backstage dello shooting, dimostrando ancora una volta la sua capacità di reinventarsi e rimanere al passo con le evoluzioni del settore.



