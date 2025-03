Svelato il mistero: chi ha corteggiato Javier dentro la casa del Grande Fratello?

Dopo la recente puntata del Grande Fratello, il clima si è fatto teso tra Javier Martinez e la sua fidanzata Helena Prestes. Il motivo scatenante è stata una clip che ha mostrato la compagna di Javier mentre rideva e scherzava con Lorenzo Spolverato, suscitando la gelosia del pallavolista argentino. Di fronte a queste immagini, Javier ha manifestato il suo disappunto alzandosi dal divano accanto a Helena e scegliendo di sedersi su un altro divano. La situazione ha portato a una lunga discussione tra i due, che non sono riusciti a trovare un punto di incontro.





Durante il confronto, Helena ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla possibilità che altre coinquiline potessero approfittare della situazione per avvicinarsi a Javier. In particolare, ha menzionato Zeudi Di Palma, facendo riferimento a eventi passati che avevano suscitato tensioni nel loro rapporto. Javier, visibilmente imbarazzato, ha rivelato a Helena di aver avuto un’interazione con un’altra concorrente, il che ha ulteriormente alimentato la crisi.

“Mi prometti che non fai un casino?”, ha esordito Javier, consapevole del carattere impulsivo di Helena. La risposta della fidanzata è stata diretta e incisiva: “Chi ci ha provato? Chiara, Shaila o Zeudi? Fammi indovinare…”. Javier ha cercato di calmare la situazione, affermando: “Non ci ha provato nessuno,” ma Helena non si è lasciata convincere, insistendo: “Sì, invece! Lo so, non vede l’ora che esco. Se esco lunedì…”

“Nessuno ci ha provato, si è solo avvicinata”, ha cercato di chiarire Javier, ma Helena ha continuato a mostrare segni di agitazione. “Helena, calmati, non fare battute che accendono… meglio che non te lo dico”, ha tentato di minimizzare lui. Nonostante il tira e molla, Javier ha scelto di non rivelare il nome dell’inquilina che si era avvicinata a lui nei giorni di separazione da Helena. “Ho paura che lo faranno vedere in puntata”, ha aggiunto, mentre Helena ha cercato di rassicurarlo: “Se è una cosa che mi farà arrabbiare, ma tu sei stato forte… allora non voglio sapere, mi conosco abbastanza”.

Il dialogo tra Javier e Helena ha subito catturato l’attenzione del pubblico. Anche se Javier non ha svelato il nome della concorrente coinvolta, molti fan sono convinti che si tratti di Shaila Gatta. La ballerina, infatti, si trovava a bordo piscina insieme all’amica Chiara Cainelli e, dopo aver preparato una limonata, ha notato Javier da solo e pensieroso. In un gesto che alcuni interpretano come provocazione, Shaila si è avvicinata a lui per offrirgli un bicchiere di limonata, prima di tornare da Chiara.

Questo episodio ha sollevato domande e speculazioni tra i fan, che si chiedono se il gesto di Shaila fosse una risposta alla clip che mostrava Helena e Lorenzo in atteggiamenti affettuosi. La situazione è pronta a esplodere durante la prossima puntata, con il pubblico che attende di vedere come si svilupperanno le dinamiche tra i concorrenti.